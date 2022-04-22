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Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели
Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели - РИА Новости, 22.04.2022
Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели
Испанские власти получат на следующей неделе первые результаты вскрытия тела бывшего заместителя правления "Новатека" Сергея Протосени, найденного мертвым... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:02
2022-04-22T16:02
2022-04-22T16:22
экономика
новатэк
испания
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МАДРИД, 22 апр - РИА Новости. Испанские власти получат на следующей неделе первые результаты вскрытия тела бывшего заместителя правления "Новатека" Сергея Протосени, найденного мертвым вместе с женой и дочерью в городе Льорет-де-Мар, сообщили РИА Новости источники в местных правоохранительных органах."Ожидается, что результаты предварительного вскрытия поступят на следующей неделе, но окончательное вскрытие займет как минимум три недели", - отметили правоохранители.Во вторник Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.По данным испанского телеканала Telecinco, семья была найдена в их доме в городе Льорет-де-Мар в регионе Каталония, куда они отправилась на Пасху.Как сообщил источник РИА Новости, испанские власти уведомили российскую дипмиссию о смерти Протосени и его близких, но недавняя высылка 27 российских дипломатов осложнила это взаимодействие.
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экономика, новатэк, испания
16:02 22.04.2022 (обновлено: 16:22 22.04.2022)
Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели
Первые результаты вскрытия тела Сергея Протосени ожидаются на следующей неделе
МАДРИД, 22 апр - РИА Новости. Испанские власти получат на следующей неделе первые результаты вскрытия тела бывшего заместителя правления "Новатека" Сергея Протосени, найденного мертвым вместе с женой и дочерью в городе Льорет-де-Мар, сообщили РИА Новости источники в местных правоохранительных органах.
"Ожидается, что результаты предварительного вскрытия поступят на следующей неделе, но окончательное вскрытие займет как минимум три недели", - отметили правоохранители.
Во вторник Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.
По данным испанского телеканала Telecinco, семья была найдена в их доме в городе Льорет-де-Мар в регионе Каталония, куда они отправилась на Пасху.
Как сообщил источник РИА Новости, испанские власти уведомили российскую дипмиссию о смерти Протосени и его близких, но недавняя высылка 27 российских дипломатов осложнила это взаимодействие.