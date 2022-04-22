https://ria.ru/20220422/smert-1784945566.html

Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели

Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели - РИА Новости, 22.04.2022

Итоги вскрытия тела экс-менеджера "Новатэка" ожидаются в течение недели

Испанские власти получат на следующей неделе первые результаты вскрытия тела бывшего заместителя правления "Новатека" Сергея Протосени, найденного мертвым... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:02

2022-04-22T16:02

2022-04-22T16:22

экономика

новатэк

испания

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МАДРИД, 22 апр - РИА Новости. Испанские власти получат на следующей неделе первые результаты вскрытия тела бывшего заместителя правления "Новатека" Сергея Протосени, найденного мертвым вместе с женой и дочерью в городе Льорет-де-Мар, сообщили РИА Новости источники в местных правоохранительных органах."Ожидается, что результаты предварительного вскрытия поступят на следующей неделе, но окончательное вскрытие займет как минимум три недели", - отметили правоохранители.Во вторник Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.По данным испанского телеканала Telecinco, семья была найдена в их доме в городе Льорет-де-Мар в регионе Каталония, куда они отправилась на Пасху.Как сообщил источник РИА Новости, испанские власти уведомили российскую дипмиссию о смерти Протосени и его близких, но недавняя высылка 27 российских дипломатов осложнила это взаимодействие.

https://ria.ru/20220421/novatek-1784744068.html

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экономика, новатэк, испания