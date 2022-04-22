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СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"

СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.04.2022

СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У"... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:27

2022-04-22T15:27

2022-04-22T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

андрей билецкий

россия

мариуполь

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в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества.По данным ведомства, Билецкий назвал шествией провокацией украинского народа, а атаку против мирных граждан — адекватным ответом.Как свидетельствуют очевидцы, участники националистических формирований, в том числе "Азова", неоднократно совершали различные преступления против мирных жителей и пленных военнослужащих. Так, боевики минировали инфраструктуру, обстреливали жилые дома и очереди за едой и водой из крупнокалиберных орудий.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780784253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей билецкий, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), в мире, владимир путин, украина, донбасс