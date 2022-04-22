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СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784932792.html
СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"
СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.04.2022
СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У"... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:27
2022-04-22T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
андрей билецкий
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
владимир путин
украина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества.По данным ведомства, Билецкий назвал шествией провокацией украинского народа, а атаку против мирных граждан — адекватным ответом.Как свидетельствуют очевидцы, участники националистических формирований, в том числе "Азова", неоднократно совершали различные преступления против мирных жителей и пленных военнослужащих. Так, боевики минировали инфраструктуру, обстреливали жилые дома и очереди за едой и водой из крупнокалиберных орудий.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780784253.html
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андрей билецкий, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), в мире, владимир путин, украина, донбасс
15:27 22.04.2022 (обновлено: 16:18 22.04.2022)
 
СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"

СК оценит слова основателя "Азова" об ударе по участникам "Бессмертного полка" в Мариуполе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества.
По данным ведомства, Билецкий назвал шествией провокацией украинского народа, а атаку против мирных граждан — адекватным ответом.
Как свидетельствуют очевидцы, участники националистических формирований, в том числе "Азова", неоднократно совершали различные преступления против мирных жителей и пленных военнослужащих. Так, боевики минировали инфраструктуру, обстреливали жилые дома и очереди за едой и водой из крупнокалиберных орудий.
Основатель полка Азов Андрей Билецкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 05:01
Основатель полка "Азов" признался, что многие бойцы являются националистами
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАндрей БилецкийРоссияМариупольСледственный комитет России (СК РФ)В миреВладимир ПутинУкраинаДонбасс
 
 
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