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На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/skripka-1784993529.html
На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки
На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки - РИА Новости, 22.04.2022
На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки
Диск с автографом солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки найден на базе националистического подразделения "Медведи" в Мариуполе, передает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:43
2022-04-22T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
украина
новости культуры
олег скрипка
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Диск с автографом солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки найден на базе националистического подразделения "Медведи" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. На диске написано – "Медведям. Счастья, процветания и победы".Украинское националистическое подразделение "Медведи" обстреливало из минометов и ударных беспилотников как позиции армии Донецкой народной республики, так и дома с мирными жителями.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765586855.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, новости культуры, олег скрипка, ситуация в днр и лнр
18:43 22.04.2022
 
На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки

На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом рок-музыканта Олега Скрипки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка
Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Диск с автографом солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки найден на базе националистического подразделения "Медведи" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. На диске написано – "Медведям. Счастья, процветания и победы".
Украинское националистическое подразделение "Медведи" обстреливало из минометов и ударных беспилотников как позиции армии Донецкой народной республики, так и дома с мирными жителями.
Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНовости культурыОлег СкрипкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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