https://ria.ru/20220422/skripka-1784993529.html

На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки

На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки - РИА Новости, 22.04.2022

На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки

Диск с автографом солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки найден на базе националистического подразделения "Медведи" в Мариуполе, передает... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:43

2022-04-22T18:43

2022-04-22T18:43

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МАРИУПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Диск с автографом солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки найден на базе националистического подразделения "Медведи" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. На диске написано – "Медведям. Счастья, процветания и победы".Украинское националистическое подразделение "Медведи" обстреливало из минометов и ударных беспилотников как позиции армии Донецкой народной республики, так и дома с мирными жителями.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765586855.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, новости культуры, олег скрипка, ситуация в днр и лнр