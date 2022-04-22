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Шведский производитель подшипников SKF уходит из России - РИА Новости, 22.04.2022
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Шведский производитель подшипников SKF уходит из России
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России - РИА Новости, 22.04.2022
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России
Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:49
2022-04-22T17:33
в мире
швеция
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение заключается в продаже бизнеса с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что продажи в России составляли около 2% от общего оборота SKF в прошлом году."После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери", - заявил генеральный директор компании в России Алексей Шулепов.AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.
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в мире, швеция, россия
12:49 22.04.2022 (обновлено: 17:33 22.04.2022)
 
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России

Шведский производитель подшипников SKF прекращает деятельность и операции в России

© AFP 2022 / Guillaume SouvantЗавод компании SKF
Завод компании SKF - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / Guillaume Souvant
Завод компании SKF
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе компании.
"Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение заключается в продаже бизнеса с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что продажи в России составляли около 2% от общего оборота SKF в прошлом году.
"После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери", - заявил генеральный директор компании в России Алексей Шулепов.
AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.
 
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