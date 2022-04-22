https://ria.ru/20220422/skf-1784890617.html

Шведский производитель подшипников SKF уходит из России

Шведский производитель подшипников SKF уходит из России - РИА Новости, 22.04.2022

Шведский производитель подшипников SKF уходит из России

Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:49

2022-04-22T12:49

2022-04-22T17:33

в мире

швеция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784888284_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_797d00bfe0c1f7b4bfc876cab8c5ac31.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение заключается в продаже бизнеса с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что продажи в России составляли около 2% от общего оборота SKF в прошлом году."После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери", - заявил генеральный директор компании в России Алексей Шулепов.AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, россия