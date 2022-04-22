https://ria.ru/20220422/skf-1784890617.html
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России - РИА Новости, 22.04.2022
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России
Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:49
2022-04-22T12:49
2022-04-22T17:33
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россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение заключается в продаже бизнеса с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что продажи в России составляли около 2% от общего оборота SKF в прошлом году."После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери", - заявил генеральный директор компании в России Алексей Шулепов.AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия
12:49 22.04.2022 (обновлено: 17:33 22.04.2022)
Шведский производитель подшипников SKF уходит из России
Шведский производитель подшипников SKF прекращает деятельность и операции в России
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе
компании.
"Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России
. Намерение заключается в продаже бизнеса с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что продажи в России составляли около 2% от общего оборота SKF в прошлом году.
"После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери", - заявил генеральный директор компании в России Алексей Шулепов.
AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге
.