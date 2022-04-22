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Поднимать флаг и исполнять гимн начнут в нижегородских школах с 25 апреля
Поднимать флаг и исполнять гимн начнут в нижегородских школах с 25 апреля - РИА Новости, 22.04.2022
Поднимать флаг и исполнять гимн начнут в нижегородских школах с 25 апреля
Церемония поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна будет проходить еженедельно с 25 апреля в школах и средних профессиональных РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:10
2022-04-22T21:10
2022-04-22T21:36
общество
сергей кравцов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Церемония поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна будет проходить еженедельно с 25 апреля в школах и средних профессиональных учебных заведениях Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующий приказ подписан министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой."В большинстве школ государственный флаг поднимается или устанавливается во время массовых мероприятий. Сейчас эта традиция будет закрепляться. Выход на поднятие флага станет также особым поощрением для ребят, которые достигли значимых результатов в учебе, общественной жизни, спорте, искусстве и науке", - цитирует пресс-служба слова Петровой.По ее словам, "такая практика содействует формированию гражданственности и чувства патриотизма и станет правильным началом учебной недели".Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
https://ria.ru/20220420/chinovniki-1784567994.html
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общество, сергей кравцов, нижегородская область, школы
21:10 22.04.2022 (обновлено: 21:36 22.04.2022)
Поднимать флаг и исполнять гимн начнут в нижегородских школах с 25 апреля
Правительство Нижегородской области: поднимать флаг в школах начнут с 25 апреля