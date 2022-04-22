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Украинские снайперы стреляли по жителям Северодонецка, рассказал свидетель - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/severodonetsk-1785015048.html
Украинские снайперы стреляли по жителям Северодонецка, рассказал свидетель
Украинские снайперы стреляли по жителям Северодонецка, рассказал свидетель - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские снайперы стреляли по жителям Северодонецка, рассказал свидетель
Музыкант из полицейского оркестра города Северодонецка Юрий Герец разочаровался в украинском национализме, когда своими глазами увидел отношение киевских... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:37
2022-04-22T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
владимир путин
украина
россия
рубежное
в мире
северодонецк
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РУБЕЖНОЕ, 22 апр - РИА Новости. Музыкант из полицейского оркестра города Северодонецка Юрий Герец разочаровался в украинском национализме, когда своими глазами увидел отношение киевских силовиков к его родному городу Рубежное и землякам: обстреливали территории без разбора и убивали за сходство с чеченцами.Бои за Рубежное - небольшой городок с развитой химической промышленностью - начались в начале марта. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное перешел под окончательный контроль российских войск, российский флаг поднят при въезде в город."После начала боевых действий… (спецоперации РФ по демилитаризации на Украине - ред.) сидел, смотрел в интернете информацию, которая впоследствии оказалась не совсем правдивой. Обсуждал с коллегами… что Россия нападает, хочет убивать людей, запускает чеченцев", - рассказал Герец журналистам.Он писал в соцсетях, что нужно вступать в территориальную оборону и читал ужасы про чеченцев. Однако вскоре его родители воочию увидели чеченских военных, когда те зашли в их дом. "Сказали, что все нормально, бояться нечего, погладили сестру по голове, конфет дали", - рассказывает Герец.В украинских войсках и нацбатальонах он наоборот разочаровался за последние полтора месяца. "Окопавшись около города Рубежное, начали обстреливать полностью без разбора наш город… Ни о каких целях (речь не шла) - просто стреляли по городу, это я точно могу сказать. Своими глазами видел разруху, мертвых людей, которых не могли похоронить из-за постоянных обстрелов. А войска ЛНР и России помогали вывозить людей, привозили гуманитарную помощь, вывозили дедушек и бабушек, про которых Украина просто забыла", - рассказал он.В самом Рубежном украинская власть и полиция просто испарились, делится Герец. "Украинцы взорвали подстанцию, чтобы (связи не было и) не выдавали их позиций", - рассказал он. Украинские снайперы стреляли по мирным жителям, которые пытались выбежать из горящего дома. "Парень шел, ему прострелили ногу украинские снайперы. Ему воины ЛНР перебинтовали ногу… Это то, что я видел", - рассказал Герец.Еще украинские националисты убили местного жителя Глеба, приняв его за чеченца - он носил бороду. "Его в нашем дворе похоронили", - добавил бывший полицейский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/popasnaya-1784167342.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220416/rasstrel-1783858981.html
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рамзан кадыров, владимир путин, украина, россия, рубежное, в мире, северодонецк
20:37 22.04.2022
 
Украинские снайперы стреляли по жителям Северодонецка, рассказал свидетель

Полицейский рассказал, как украинские снайперы стреляли по жителям Северодонецка

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ, 22 апр - РИА Новости. Музыкант из полицейского оркестра города Северодонецка Юрий Герец разочаровался в украинском национализме, когда своими глазами увидел отношение киевских силовиков к его родному городу Рубежное и землякам: обстреливали территории без разбора и убивали за сходство с чеченцами.
Бои за Рубежное - небольшой городок с развитой химической промышленностью - начались в начале марта. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное перешел под окончательный контроль российских войск, российский флаг поднят при въезде в город.
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Жители Попасной рассказали, как украинские военные стреляли по их домам
"После начала боевых действий… (спецоперации РФ по демилитаризации на Украине - ред.) сидел, смотрел в интернете информацию, которая впоследствии оказалась не совсем правдивой. Обсуждал с коллегами… что Россия нападает, хочет убивать людей, запускает чеченцев", - рассказал Герец журналистам.
Он писал в соцсетях, что нужно вступать в территориальную оборону и читал ужасы про чеченцев. Однако вскоре его родители воочию увидели чеченских военных, когда те зашли в их дом. "Сказали, что все нормально, бояться нечего, погладили сестру по голове, конфет дали", - рассказывает Герец.
В украинских войсках и нацбатальонах он наоборот разочаровался за последние полтора месяца. "Окопавшись около города Рубежное, начали обстреливать полностью без разбора наш город… Ни о каких целях (речь не шла) - просто стреляли по городу, это я точно могу сказать. Своими глазами видел разруху, мертвых людей, которых не могли похоронить из-за постоянных обстрелов. А войска ЛНР и России помогали вывозить людей, привозили гуманитарную помощь, вывозили дедушек и бабушек, про которых Украина просто забыла", - рассказал он.
В самом Рубежном украинская власть и полиция просто испарились, делится Герец. "Украинцы взорвали подстанцию, чтобы (связи не было и) не выдавали их позиций", - рассказал он. Украинские снайперы стреляли по мирным жителям, которые пытались выбежать из горящего дома. "Парень шел, ему прострелили ногу украинские снайперы. Ему воины ЛНР перебинтовали ногу… Это то, что я видел", - рассказал Герец.
Еще украинские националисты убили местного жителя Глеба, приняв его за чеченца - он носил бороду. "Его в нашем дворе похоронили", - добавил бывший полицейский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровВладимир ПутинУкраинаРоссияРубежноеВ миреСеверодонецк
 
 
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