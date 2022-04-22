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В руки российских силовиков попали данные о всех сотрудниках херсонской СБУ - РИА Новости, 22.04.2022
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В руки российских силовиков попали данные о всех сотрудниках херсонской СБУ
В руки российских силовиков попали данные о всех сотрудниках херсонской СБУ - РИА Новости, 22.04.2022
В руки российских силовиков попали данные о всех сотрудниках херсонской СБУ
Российские силовики получили полные сведения обо всем кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области, часть информации поступила... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:05
2022-04-22T09:53
в мире
украина
россия
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ХЕРСОН, 22 апр — РИА Новости. Российские силовики получили полные сведения обо всем кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области, часть информации поступила в распоряжение РИА Новости.Эти данные удалось добыть при выявлении оставшихся на территории региона диверсионно-разведывательных групп, рассказал агентству источник в российских силовых структурах."Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций "Альфа" УСБУ в Херсонской области, которые, по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях", — подчеркнул собеседник агентства.В списке, имеющемся в распоряжении РИА Новости, 14 сотрудников отдела ЦСО "А" СБУ по Херсонской области.Это начальник отдела полковник Василий Рыбалко 1968 года рождения. Офицер отдела майор Александр Евдокимов (1976). Старшие оперативные сотрудники капитан Олег Добрыця (1980), Олег Пташка (1981) и Николай Салий (1978). Оперативные сотрудники Олег Чернов (1984) и Александр Теплов (1981).Сотрудники отдела Александр Колосовский (1989), Олег Матковский (1991), Владислав Пята (1994), Алексей Янчин (1992), Роман Оноприйча.Также в списке старший сотрудник безопасности отдела Евгений Игнатенко (1986) и оперативный водитель, младший сержант Артем Буйный (1989).Диверсантов в Херсонской области начали выявлять в начале недели, после того, как на военном заводе "Паллада" нашли схрон с оружием и взрывчаткой, предположительно, оставленного при отходе из города СБУ для диверсионных групп в российском тылу. Еще один схрон с гранатометами и пулеметами нашли в селе Казачьи Лагери в 40 километрах от Херсона.На схроны удалось выйти благодаря информации, полученной из архива, брошенного сотрудниками Службы безопасности Украины. На минувшей неделе в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что сотрудники службы перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.Российские войска вошли в Херсон 24 февраля, с 2 марта город находится под их полным контролем. Сейчас армия контролирует и Херсонскую область.
https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784616924.html
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в мире, украина, россия
03:05 22.04.2022 (обновлено: 09:53 22.04.2022)
 
В руки российских силовиков попали данные о всех сотрудниках херсонской СБУ

Российские силовики получили сведения о всех сотрудниках СБУ по Херсонской области

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕРСОН, 22 апр — РИА Новости. Российские силовики получили полные сведения обо всем кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области, часть информации поступила в распоряжение РИА Новости.
Эти данные удалось добыть при выявлении оставшихся на территории региона диверсионно-разведывательных групп, рассказал агентству источник в российских силовых структурах.
"Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций "Альфа" УСБУ в Херсонской области, которые, по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях", — подчеркнул собеседник агентства.
В списке, имеющемся в распоряжении РИА Новости, 14 сотрудников отдела ЦСО "А" СБУ по Херсонской области.
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 03:11
Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод
Это начальник отдела полковник Василий Рыбалко 1968 года рождения. Офицер отдела майор Александр Евдокимов (1976). Старшие оперативные сотрудники капитан Олег Добрыця (1980), Олег Пташка (1981) и Николай Салий (1978). Оперативные сотрудники Олег Чернов (1984) и Александр Теплов (1981).
Сотрудники отдела Александр Колосовский (1989), Олег Матковский (1991), Владислав Пята (1994), Алексей Янчин (1992), Роман Оноприйча.
Также в списке старший сотрудник безопасности отдела Евгений Игнатенко (1986) и оперативный водитель, младший сержант Артем Буйный (1989).
Диверсантов в Херсонской области начали выявлять в начале недели, после того, как на военном заводе "Паллада" нашли схрон с оружием и взрывчаткой, предположительно, оставленного при отходе из города СБУ для диверсионных групп в российском тылу. Еще один схрон с гранатометами и пулеметами нашли в селе Казачьи Лагери в 40 километрах от Херсона.
На схроны удалось выйти благодаря информации, полученной из архива, брошенного сотрудниками Службы безопасности Украины. На минувшей неделе в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что сотрудники службы перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.
Российские войска вошли в Херсон 24 февраля, с 2 марта город находится под их полным контролем. Сейчас армия контролирует и Херсонскую область.
Эскортница - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 03:09
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