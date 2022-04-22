https://ria.ru/20220422/sberbank-1784892857.html

Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления

Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления - РИА Новости, 22.04.2022

Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления

Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS больше не могут получать push-уведомления, пожаловались РИА Новости клиенты банка. В Сбербанке... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:59

2022-04-22T12:59

2022-04-22T12:59

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS больше не могут получать push-уведомления, пожаловались РИА Новости клиенты банка. В Сбербанке заявили агентству, что теперь будут приходить только смс-сообщения.Несколько клиентов Сбербанка с устройствами на iOS обратили внимание, что им перестали приходить push-уведомления при оплате покупок или запросах кода для оплаты покупок в интернете. Возможность подключить их в приложении отключена, а банк сообщает, что "push-уведомления временно недоступны", и советует "попробовать через 5 минут или позже". При этом аналогичных трудностей для пользователей с Android нет."Из-за введенных санкций пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS вместо push-уведомлений продолжат получать уведомления в формате смс с номера 900. Услуга информирования предоставляется на прежних условиях, никаких изменений для клиентов нет", - сообщили агентству в пресс-службе.Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.В результате App Store и Google Play удалили приложения банка и нескольких его дочерних компаний. Уже установленные приложения продолжат работать, однако заново скачать его можно будет только на устройство с операционной системой Android с официального сайта банка.

https://ria.ru/20220418/banki-1784144274.html

https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784026015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, великобритания, google, google android, apple ios, сбербанк россии, app store, google play