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Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления - РИА Новости, 22.04.2022
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Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления
Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления - РИА Новости, 22.04.2022
Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления
Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS больше не могут получать push-уведомления, пожаловались РИА Новости клиенты банка. В Сбербанке... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:59
2022-04-22T12:59
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS больше не могут получать push-уведомления, пожаловались РИА Новости клиенты банка. В Сбербанке заявили агентству, что теперь будут приходить только смс-сообщения.Несколько клиентов Сбербанка с устройствами на iOS обратили внимание, что им перестали приходить push-уведомления при оплате покупок или запросах кода для оплаты покупок в интернете. Возможность подключить их в приложении отключена, а банк сообщает, что "push-уведомления временно недоступны", и советует "попробовать через 5 минут или позже". При этом аналогичных трудностей для пользователей с Android нет."Из-за введенных санкций пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS вместо push-уведомлений продолжат получать уведомления в формате смс с номера 900. Услуга информирования предоставляется на прежних условиях, никаких изменений для клиентов нет", - сообщили агентству в пресс-службе.Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.В результате App Store и Google Play удалили приложения банка и нескольких его дочерних компаний. Уже установленные приложения продолжат работать, однако заново скачать его можно будет только на устройство с операционной системой Android с официального сайта банка.
https://ria.ru/20220418/banki-1784144274.html
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экономика, сша, великобритания, google, google android, apple ios, сбербанк россии, app store, google play
12:59 22.04.2022
 
Пользователи приложения Сбербанка на iOS не могут получать push-уведомления

Пользователи приложения Сбербанка на iOS больше не могут получать push-уведомления

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS больше не могут получать push-уведомления, пожаловались РИА Новости клиенты банка. В Сбербанке заявили агентству, что теперь будут приходить только смс-сообщения.
Несколько клиентов Сбербанка с устройствами на iOS обратили внимание, что им перестали приходить push-уведомления при оплате покупок или запросах кода для оплаты покупок в интернете. Возможность подключить их в приложении отключена, а банк сообщает, что "push-уведомления временно недоступны", и советует "попробовать через 5 минут или позже". При этом аналогичных трудностей для пользователей с Android нет.
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"Из-за введенных санкций пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" на iOS вместо push-уведомлений продолжат получать уведомления в формате смс с номера 900. Услуга информирования предоставляется на прежних условиях, никаких изменений для клиентов нет", - сообщили агентству в пресс-службе.
Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.
В результате App Store и Google Play удалили приложения банка и нескольких его дочерних компаний. Уже установленные приложения продолжат работать, однако заново скачать его можно будет только на устройство с операционной системой Android с официального сайта банка.
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