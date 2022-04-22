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Еще одна картина из коллекции Морозовых останется во Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Еще одна картина из коллекции Морозовых останется во Франции, сообщают СМИ
Еще одна картина из коллекции Морозовых останется во Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Еще одна картина из коллекции Морозовых останется во Франции, сообщают СМИ
Еще одна – уже третья - картина из российской коллекции братьев Морозовых, которая была представлена на выставке в Париже, останется во Франции, передает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:27
2022-04-22T21:35
париж
санкции в отношении россии
картины
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Еще одна – уже третья - картина из российской коллекции братьев Морозовых, которая была представлена на выставке в Париже, останется во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны.Ранее Франс Пресс со ссылкой на французское министерство культуры сообщило, что две картины из коллекции останутся во Франции, остальное вернут в РФ."Заморожена отправка картины, принадлежащей российскому частному фонду "Магма", - сообщили во французском минкульте.Отмечается, что фонд "Магма" связан с российским бизнесменом Вячеславом Кантором, который попал под антироссийские санкции ЕС в связи с событиями на Украине.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября 2021 года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию.Сообщалось, что первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию России.
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париж, санкции в отношении россии, картины, культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
20:27 22.04.2022 (обновлено: 21:35 22.04.2022)
 
Еще одна картина из коллекции Морозовых останется во Франции, сообщают СМИ

Франс Пресс сообщает, что еще одна картина из коллекции Морозовых останется во Франции

© BERTRAND GUAY / AFPФонд Louis Vuitton
Фонд Louis Vuitton
© BERTRAND GUAY / AFP
Фонд Louis Vuitton. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Еще одна – уже третья - картина из российской коллекции братьев Морозовых, которая была представлена на выставке в Париже, останется во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны.
Ранее Франс Пресс со ссылкой на французское министерство культуры сообщило, что две картины из коллекции останутся во Франции, остальное вернут в РФ.
"Заморожена отправка картины, принадлежащей российскому частному фонду "Магма", - сообщили во французском минкульте.
Отмечается, что фонд "Магма" связан с российским бизнесменом Вячеславом Кантором, который попал под антироссийские санкции ЕС в связи с событиями на Украине.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября 2021 года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию.
Сообщалось, что первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых, которые находились на выставке в Париже, уже прибыла на территорию России.
Пресс-показ выставки Коллекция Морозова, иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:55Культура
Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции
 
ПарижСанкции в отношении РоссиикартиныКультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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