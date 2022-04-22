https://ria.ru/20220422/sanktsii-1785011259.html

ЕК разъяснила механизм оплаты российского газа

ЕК разъяснила механизм оплаты российского газа - РИА Новости, 23.04.2022

ЕК разъяснила механизм оплаты российского газа

Европейская комиссия объяснила членам Евросоюза, как оплачивать поставки российского газа в условиях санкций. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-22T20:18

2022-04-22T20:18

2022-04-23T00:41

экономика

евросоюз

газпромбанк

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Европейская комиссия объяснила членам Евросоюза, как оплачивать поставки российского газа в условиях санкций.В документе, представленном на сайте агентства Bloomberg, заявляется, что процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента России Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ, <...> что запрещено санкциями". В то же время утверждается, что платить за газ "все еще возможно без нарушения законов ЕС"."Компании из ЕС могут попросить своих российских контрагентов выполнения своих договорных обязательств таким же образом, как и до принятия указа, то есть путем внесения необходимой суммы в евро или долларах. Указ от 31 марта не исключает процесс оплаты в соответствии с ограничительными мерами Евросоюза. Однако порядок отступлений от требований указа пока неясен", — говорится в тексте.В нем также уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и Газпромбанком и открытие в этом банке счетов."Компании ЕС могут сделать четкое заявление о том, что они намерены выполнить свои обязательства по действующим контрактам и считать свои договорные обязательства в отношении оплаты исполненными путем оплаты в евро или долларах, в соответствии с действующими контрактами, как и до принятия указа", — приводит агентство выдержки из документа.При этом подчеркивается: по этому вопросу лучше запросить у российской стороны подтверждение о том, что данная процедура возможна в соответствии с указом.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, а банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220422/gaz-1785002807.html

https://ria.ru/20220422/polsha-1784999559.html

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экономика, евросоюз, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии