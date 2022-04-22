https://ria.ru/20220422/sanktsii-1785002041.html

Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ

Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ

Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской "Алросы" после введения санкций в отношении компании, сообщает агентство... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:38

2022-04-22T19:38

2022-04-22T19:38

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской "Алросы" после введения санкций в отношении компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Индийские трейдеры провели последние две недели за консультациями с юристами для определения значения американских санкций в отношении "Алросы" и поиска способа продолжать покупку алмазов у компании... Делегация из "Алросы" посетила Индию ранее на этой неделе и провела встречи с покупателями и трейдерскими группами для обсуждения упрощения продажи алмазов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что на встрече также обсуждался вопрос, в какой валюте будет проводиться оплата, в рублях или рупиях. Окончательное решение еще не было принято, оно должно быть поддержано правительством Индии, которое не участвовало в переговорах."Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине. Как отмечает агентство, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания. Кроме того, из-за того, что банки страны не проводят платежи, камни перестали поступать в Сурат – крупнейший мировой центр по огранке алмазов.АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220408/alrosa-1782494516.html

https://ria.ru/20220408/alrosa-1782418860.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, сша, великобритания, евросоюз, алроса