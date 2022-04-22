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Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ
Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ
Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской "Алросы" после введения санкций в отношении компании, сообщает агентство... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:38
2022-04-22T19:38
экономика
индия
сша
великобритания
евросоюз
алроса
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской "Алросы" после введения санкций в отношении компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Индийские трейдеры провели последние две недели за консультациями с юристами для определения значения американских санкций в отношении "Алросы" и поиска способа продолжать покупку алмазов у компании... Делегация из "Алросы" посетила Индию ранее на этой неделе и провела встречи с покупателями и трейдерскими группами для обсуждения упрощения продажи алмазов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что на встрече также обсуждался вопрос, в какой валюте будет проводиться оплата, в рублях или рупиях. Окончательное решение еще не было принято, оно должно быть поддержано правительством Индии, которое не участвовало в переговорах."Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине. Как отмечает агентство, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания. Кроме того, из-за того, что банки страны не проводят платежи, камни перестали поступать в Сурат – крупнейший мировой центр по огранке алмазов.АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220408/alrosa-1782494516.html
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экономика, индия, сша, великобритания, евросоюз, алроса
19:38 22.04.2022
 
Индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы", сообщили СМИ

Блумберг: индийские покупатели ищут способы покупки алмазов у "Алросы" в условиях санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница производит оценку бриллианта в цехе технического контроля и оценки ООО "Бриллианты Алроса" в Москве
Сотрудница производит оценку бриллианта в цехе технического контроля и оценки ООО Бриллианты Алроса в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница производит оценку бриллианта в цехе технического контроля и оценки ООО "Бриллианты Алроса" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Индийские покупатели находятся в поиске способов приобретения алмазов у российской "Алросы" после введения санкций в отношении компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Индийские трейдеры провели последние две недели за консультациями с юристами для определения значения американских санкций в отношении "Алросы" и поиска способа продолжать покупку алмазов у компании... Делегация из "Алросы" посетила Индию ранее на этой неделе и провела встречи с покупателями и трейдерскими группами для обсуждения упрощения продажи алмазов", - говорится в сообщении агентства.
Сотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 13:01
"Алроса" прокомментировала новые санкции США
Отмечается, что на встрече также обсуждался вопрос, в какой валюте будет проводиться оплата, в рублях или рупиях. Окончательное решение еще не было принято, оно должно быть поддержано правительством Индии, которое не участвовало в переговорах.
"Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине. Как отмечает агентство, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания. Кроме того, из-за того, что банки страны не проводят платежи, камни перестали поступать в Сурат – крупнейший мировой центр по огранке алмазов.
АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 03:19
Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"
 
ЭкономикаИндияСШАВеликобританияЕвросоюзАлроса
 
 
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