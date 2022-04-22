https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784989363.html

ЕС введет новые санкции против России на следующей неделе, сообщили СМИ

ЕС введет новые санкции против России на следующей неделе, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

ЕС введет новые санкции против России на следующей неделе, сообщили СМИ

Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:22

2022-04-22T18:22

2022-04-22T18:39

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

россия

украина

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.Ожидается, что новый пакет санкций ЕС включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение большего количества российских банков от системы SWIFT. Некоторые страны призывают также ввести ограничения против других российских СМИ.Как сообщает издание, новый пакет санкций может быть представлен в начале следующей недели, после чего последуют обсуждения, а принять его могут к пятнице.Европейский союз в начале апреля утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривали запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784956018.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/makron-1784924117.html

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украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, белоруссия