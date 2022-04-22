18:22 22.04.2022 (обновлено: 18:39 22.04.2022)
ЕС введет новые санкции против России на следующей неделе, сообщили СМИ
СМИ: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ожидается, что новый пакет санкций ЕС включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение большего количества российских банков от системы SWIFT. Некоторые страны призывают также ввести ограничения против других российских СМИ.
Как сообщает издание, новый пакет санкций может быть представлен в начале следующей недели, после чего последуют обсуждения, а принять его могут к пятнице.
Европейский союз в начале апреля утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривали запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.