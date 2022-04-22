Рейтинг@Mail.ru
Санкции против России незаконны, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784956018.html
Санкции против России незаконны, заявил Лавров
Санкции против России незаконны, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Санкции против России незаконны, заявил Лавров
Санкции против РФ незаконны, вводя их, Запад пренебрегает всеми теми принципами глобализации, которые ранее сам отстаивал, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:32
2022-04-22T16:48
сергей лавров
санкции
украина
евразийский экономический союз
мид казахстана
всемирная торговая организация (вто)
мухтар тлеуберди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Санкции против РФ незаконны, вводя их, Запад пренебрегает всеми теми принципами глобализации, которые ранее сам отстаивал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций на будущее ЕАЭС, Лавров заявил, что западные рестрикции "абсолютно незаконны, нелегитимны"."Они были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм ВТО и МВФ, Всемирного банка", - отметил министр.
https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, санкции, украина, евразийский экономический союз, мид казахстана, всемирная торговая организация (вто), мухтар тлеуберди
16:32 22.04.2022 (обновлено: 16:48 22.04.2022)
 
Санкции против России незаконны, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад пренебрегает принципами глобализации

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Санкции против РФ незаконны, вводя их, Запад пренебрегает всеми теми принципами глобализации, которые ранее сам отстаивал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций на будущее ЕАЭС, Лавров заявил, что западные рестрикции "абсолютно незаконны, нелегитимны".
"Они были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
"Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм ВТО и МВФ, Всемирного банка", - отметил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 11:00
Сергей Лавров: гражданская война на Украине далека от завершения
 
Сергей ЛавровСанкцииУкраинаЕвразийский экономический союзМИД КазахстанаВсемирная торговая организация (ВТО)Мухтар Тлеуберди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала