https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784956018.html
Санкции против России незаконны, заявил Лавров
Санкции против России незаконны, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Санкции против России незаконны, заявил Лавров
Санкции против РФ незаконны, вводя их, Запад пренебрегает всеми теми принципами глобализации, которые ранее сам отстаивал, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:32
2022-04-22T16:32
2022-04-22T16:48
сергей лавров
санкции
украина
евразийский экономический союз
мид казахстана
всемирная торговая организация (вто)
мухтар тлеуберди
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Санкции против РФ незаконны, вводя их, Запад пренебрегает всеми теми принципами глобализации, которые ранее сам отстаивал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций на будущее ЕАЭС, Лавров заявил, что западные рестрикции "абсолютно незаконны, нелегитимны"."Они были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм ВТО и МВФ, Всемирного банка", - отметил министр.
https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html
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сергей лавров, санкции, украина, евразийский экономический союз, мид казахстана, всемирная торговая организация (вто), мухтар тлеуберди
16:32 22.04.2022 (обновлено: 16:48 22.04.2022)
Санкции против России незаконны, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад пренебрегает принципами глобализации