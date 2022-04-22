https://ria.ru/20220422/samolet-1784998310.html
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 22.04.2022
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России получила очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщила пресс-служба Объединенной... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:15
2022-04-22T19:15
2022-04-22T19:15
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд
ил-76
авиация
военно-транспортная авиация вкс рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России получила очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Филиал ПАО "Ил" – Авиастар (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА", - сообщили в корпорации.В ОАК отметили, что готовится к передаче на испытания еще один Ил-76МД-90А, а в цехах в разной степени готовности находятся еще несколько аналогичных машин.Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией советского транспортного самолета Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.
https://ria.ru/20220324/su-57-1779775221.html
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд, ил-76, авиация, военно-транспортная авиация вкс рф
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация получила очередной серийный самолет Ил-76МД-90А