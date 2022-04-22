Рейтинг@Mail.ru
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/samolet-1784998310.html
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 22.04.2022
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России получила очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщила пресс-служба Объединенной... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:15
2022-04-22T19:15
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд
ил-76
авиация
военно-транспортная авиация вкс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781282475_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_1faeebde0d7fd91a9c494da5a2358601.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России получила очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Филиал ПАО "Ил" – Авиастар (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА", - сообщили в корпорации.В ОАК отметили, что готовится к передаче на испытания еще один Ил-76МД-90А, а в цехах в разной степени готовности находятся еще несколько аналогичных машин.Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией советского транспортного самолета Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.
https://ria.ru/20220324/su-57-1779775221.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781282475_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_027aa25402ebb7891b43221f728d5692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд, ил-76, авиация, военно-транспортная авиация вкс рф
19:15 22.04.2022
 
ВКС России получили очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация получила очередной серийный самолет Ил-76МД-90А

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76 компании "Волга-Днепр" во время взлета
Самолет Ил-76 компании Волга-Днепр во время взлета - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76 компании "Волга-Днепр" во время взлета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС России получила очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Филиал ПАО "Ил" – Авиастар (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА", - сообщили в корпорации.
В ОАК отметили, что готовится к передаче на испытания еще один Ил-76МД-90А, а в цехах в разной степени готовности находятся еще несколько аналогичных машин.
Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией советского транспортного самолета Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 03:37Новое оружие России
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76МДИл-76АвиацияВоенно-транспортная авиация ВКС РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала