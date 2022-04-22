https://ria.ru/20220422/samolet-1784886083.html

В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским

В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским - РИА Новости, 22.04.2022

В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским

Упавший в Запорожской области Ан-26 не имеет отношения к украинским войскам, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:33

2022-04-22T12:33

2022-04-22T12:33

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украина

верховная рада украины

запорожская область

ан-26

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Упавший в Запорожской области Ан-26 не имеет отношения к украинским войскам, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский."У меня есть сведения, что это гражданский самолет, который никакого отношения к военным силам не имел", - сказал он в эфире украинских телеканалов. По словам депутата, авиакомпания, которая осуществляла технический вылет этого самолета, также никакого отношения к военным действиям не имеет.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.

https://ria.ru/20220422/samolet-1784866584.html

украина

запорожская область

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, запорожская область, ан-26