https://ria.ru/20220422/samolet-1784886083.html
В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским
В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским - РИА Новости, 22.04.2022
В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским
Упавший в Запорожской области Ан-26 не имеет отношения к украинским войскам, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:33
2022-04-22T12:33
2022-04-22T12:33
в мире
украина
верховная рада украины
запорожская область
ан-26
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Упавший в Запорожской области Ан-26 не имеет отношения к украинским войскам, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский."У меня есть сведения, что это гражданский самолет, который никакого отношения к военным силам не имел", - сказал он в эфире украинских телеканалов. По словам депутата, авиакомпания, которая осуществляла технический вылет этого самолета, также никакого отношения к военным действиям не имеет.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.
https://ria.ru/20220422/samolet-1784866584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, запорожская область, ан-26
В Раде назвали упавший в Запорожской области Ан-26 гражданским
Депутат Рады Вениславский: упавший в Запорожской области Ан-26 не имеет отношения к ВСУ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Упавший в Запорожской области Ан-26 не имеет отношения к украинским войскам, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"У меня есть сведения, что это гражданский самолет, который никакого отношения к военным силам не имел", - сказал он в эфире украинских телеканалов. По словам депутата, авиакомпания, которая осуществляла технический вылет этого самолета, также никакого отношения к военным действиям не имеет.
Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26
упал в Вольнянском районе Запорожской области
.