https://ria.ru/20220422/samolet-1784866584.html
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ
Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:26
2022-04-22T11:26
2022-04-22T12:00
в мире
украина
запорожская область
ан-26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_0:149:3124:1906_1920x0_80_0_0_6e9664cd40ea563494026e0a9a219318.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина крушения уточняется."По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 стала не атака противника", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.
https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_182:0:2955:2080_1920x0_80_0_0_3b0b84737d4e26eaee8c1d40a63baf65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, ан-26
11:26 22.04.2022 (обновлено: 12:00 22.04.2022)
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ
"Сегодня": упавший в Запорожье украинский самолет Ан-26 не был сбит