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Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ
Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:26
2022-04-22T12:00
в мире
украина
запорожская область
ан-26
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина крушения уточняется."По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 стала не атака противника", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.
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в мире, украина, запорожская область, ан-26
11:26 22.04.2022 (обновлено: 12:00 22.04.2022)
 
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ

"Сегодня": упавший в Запорожье украинский самолет Ан-26 не был сбит

© Фото : Міністерство оборони УкраїниВоенно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Міністерство оборони України
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина крушения уточняется.
"По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 стала не атака противника", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.
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В миреУкраинаЗапорожская областьАн-26
 
 
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