https://ria.ru/20220422/samolet-1784866584.html

Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ

Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, сообщают СМИ

Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:26

2022-04-22T11:26

2022-04-22T12:00

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ан-26

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на источники заявляет, что, по предварительной информации, упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, причина крушения уточняется."По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 стала не атака противника", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.

https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, запорожская область, ан-26