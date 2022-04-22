https://ria.ru/20220422/rzhd-1784902654.html

РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России

РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России - РИА Новости, 22.04.2022

РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России

РЖД увеличат количество мест в летних поездах в южные города России до 8,5 миллиона, что на шесть процентов больше показателя 2021 года, сообщает компания. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:31

2022-04-22T17:31

2022-04-22T17:31

туризм

россия

черное море

ржд

анапа

новороссийск

ейск

кисловодск

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. РЖД увеличат количество мест в летних поездах в южные города России до 8,5 миллиона, что на шесть процентов больше показателя 2021 года, сообщает компания."Этим летом планируем перевезти свыше 40 миллионов человек. На Юг России предоставим 8,5 миллиона мест. Если потребуется больше, увеличим это количество. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", — говорится в релизе, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что уже назначено 37 поездов в Анапу, 31 — в Адлер, 13 — в Новороссийск и по два состава в Кисловодск и Ейск. Продажа билетов на них открывается постепенно."Также мы организуем перевозку свыше 400 тысяч детей. Для этого запланировано около 200 рейсов специальных "детских" поездов. Вагоны в составах будут новые, а проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию", — заключают в РЖД.

https://ria.ru/20220421/anapa-1784760743.html

россия

черное море

анапа

новороссийск

ейск

кисловодск

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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