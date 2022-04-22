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РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России
РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России - РИА Новости, 22.04.2022
РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России
РЖД увеличат количество мест в летних поездах в южные города России до 8,5 миллиона, что на шесть процентов больше показателя 2021 года, сообщает компания. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:31
2022-04-22T17:31
туризм
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черное море
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анапа
новороссийск
ейск
кисловодск
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. РЖД увеличат количество мест в летних поездах в южные города России до 8,5 миллиона, что на шесть процентов больше показателя 2021 года, сообщает компания."Этим летом планируем перевезти свыше 40 миллионов человек. На Юг России предоставим 8,5 миллиона мест. Если потребуется больше, увеличим это количество. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", — говорится в релизе, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что уже назначено 37 поездов в Анапу, 31 — в Адлер, 13 — в Новороссийск и по два состава в Кисловодск и Ейск. Продажа билетов на них открывается постепенно."Также мы организуем перевозку свыше 400 тысяч детей. Для этого запланировано около 200 рейсов специальных "детских" поездов. Вагоны в составах будут новые, а проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию", — заключают в РЖД.
https://ria.ru/20220421/anapa-1784760743.html
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россия, черное море, ржд, анапа, новороссийск, ейск, кисловодск, дети, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
17:31 22.04.2022
 
РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России

РЖД увеличат количество мест в летних поездах на юг России до 8,5 миллиона

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВстречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд "Таврия" (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь
Встречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд Таврия (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. РЖД увеличат количество мест в летних поездах в южные города России до 8,5 миллиона, что на шесть процентов больше показателя 2021 года, сообщает компания.
"Этим летом планируем перевезти свыше 40 миллионов человек. На Юг России предоставим 8,5 миллиона мест. Если потребуется больше, увеличим это количество. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", — говорится в релизе, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
"Чтобы все смогли уехать, запустим 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 — на юг", — добавляют в пресс-службе.
Уточняется, что уже назначено 37 поездов в Анапу, 31 — в Адлер, 13 — в Новороссийск и по два состава в Кисловодск и Ейск. Продажа билетов на них открывается постепенно.
"Также мы организуем перевозку свыше 400 тысяч детей. Для этого запланировано около 200 рейсов специальных "детских" поездов. Вагоны в составах будут новые, а проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию", — заключают в РЖД.
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