https://ria.ru/20220422/rusofobiya-1784933079.html

Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин

Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2022

Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:28

2022-04-22T15:28

2022-04-22T15:35

в мире

россия

евросоюз

владимир путин

шарль мишель

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, сообщает пресс-служба Кремля."Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220422/evakuatsiya-1784919376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, владимир путин, шарль мишель, санкции в отношении россии