https://ria.ru/20220422/rusofobiya-1784933079.html
Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин
Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2022
Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:28
2022-04-22T15:28
2022-04-22T15:35
в мире
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евросоюз
владимир путин
шарль мишель
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, сообщает пресс-служба Кремля."Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220422/evakuatsiya-1784919376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, владимир путин, шарль мишель, санкции в отношении россии
15:28 22.04.2022 (обновлено: 15:35 22.04.2022)
Страны Евросоюза потворствуют откровенной русофобии, заявил Путин
Путин: руководство большинства стран Евросоюза потворствует откровенной русофобии