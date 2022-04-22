https://ria.ru/20220422/riteyl-1785027613.html

ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные

ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные - РИА Новости, 22.04.2022

ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:24

2022-04-22T22:24

2022-04-22T22:38

экономика

олег матвейчев

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в определенное время", — говорится в сообщении.В пятницу в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков.При этом в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что подобное предложение в министерство не поступало.В антимонопольной службе считают, что внедрение такого ограничения может привести к ущемлению прав хозяйствующих субъектов, а также снизит доступность товаров для населения.

https://realty.ria.ru/20220418/riteyl-1784031700.html

https://ria.ru/20210610/magaziny-1736515646.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, олег матвейчев, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф