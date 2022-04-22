Рейтинг@Mail.ru
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/riteyl-1785027613.html
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные - РИА Новости, 22.04.2022
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:24
2022-04-22T22:38
экономика
олег матвейчев
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2798:1573_1920x0_80_0_0_934be1a0a011053220b620dfab5abaad.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в определенное время", — говорится в сообщении.В пятницу в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков.При этом в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что подобное предложение в министерство не поступало.В антимонопольной службе считают, что внедрение такого ограничения может привести к ущемлению прав хозяйствующих субъектов, а также снизит доступность товаров для населения.
https://realty.ria.ru/20220418/riteyl-1784031700.html
https://ria.ru/20210610/magaziny-1736515646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdad6519b71fd24a45bc277498263597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олег матвейчев, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
22:24 22.04.2022 (обновлено: 22:38 22.04.2022)
 
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные

ФАС не поддержала введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в определенное время", — говорится в сообщении.
Указатель направления эвакуации в торговом центре - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 09:52
Крупные ретейлеры пока не готовы открывать новые магазины
В пятницу в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков.
При этом в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что подобное предложение в министерство не поступало.
В антимонопольной службе считают, что внедрение такого ограничения может привести к ущемлению прав хозяйствующих субъектов, а также снизит доступность товаров для населения.
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня 2021, 17:59
Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные
 
ЭкономикаОлег МатвейчевРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала