https://ria.ru/20220422/riteyl-1785027613.html
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные - РИА Новости, 22.04.2022
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:24
2022-04-22T22:24
2022-04-22T22:38
экономика
олег матвейчев
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в определенное время", — говорится в сообщении.В пятницу в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков.При этом в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что подобное предложение в министерство не поступало.В антимонопольной службе считают, что внедрение такого ограничения может привести к ущемлению прав хозяйствующих субъектов, а также снизит доступность товаров для населения.
https://realty.ria.ru/20220418/riteyl-1784031700.html
https://ria.ru/20210610/magaziny-1736515646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег матвейчев, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
22:24 22.04.2022 (обновлено: 22:38 22.04.2022)
ФАС выступила против ограничения работы ретейлеров в выходные
ФАС не поддержала введение ограничений на работу ретейлеров в выходные дни