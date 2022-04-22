Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев"
Алексей Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что противостояние на Украине продлится еще несколько месяцев, даже если страна получит нужные ей тяжелые вооружения.
"В первую очередь нам нужны тяжелые вооружения... Знаю, что это оружие можно быстро поставить из разных стран. Для этого нужна только воля... Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли", - написал министр в статье для газеты Wall Street Journal.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.