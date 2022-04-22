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Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев" - РИА Новости, 22.04.2022
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Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев"
Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев" - РИА Новости, 22.04.2022
Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что противостояние на Украине продлится еще несколько месяцев, даже если страна получит нужные ей тяжелые... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T01:37
2022-04-22T01:37
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что противостояние на Украине продлится еще несколько месяцев, даже если страна получит нужные ей тяжелые вооружения.По словам Резникова, если это будет сделано, то Россия "покинет Украину через несколько месяцев", в противном случае, утверждает он, все затянется.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс
01:37 22.04.2022
 
Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев"

Алексей Резников заявил, что Россия "покинет Украину через несколько месяцев"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что противостояние на Украине продлится еще несколько месяцев, даже если страна получит нужные ей тяжелые вооружения.
"В первую очередь нам нужны тяжелые вооружения... Знаю, что это оружие можно быстро поставить из разных стран. Для этого нужна только воля... Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли", - написал министр в статье для газеты Wall Street Journal.
По словам Резникова, если это будет сделано, то Россия "покинет Украину через несколько месяцев", в противном случае, утверждает он, все затянется.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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