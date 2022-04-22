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Экономист рассказал, как США разоряют Европу - РИА Новости, 22.04.2022
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Экономист рассказал, как США разоряют Европу
Экономист рассказал, как США разоряют Европу - РИА Новости, 22.04.2022
Экономист рассказал, как США разоряют Европу
Америка хочет максимально нажиться на ситуации на Украине. Для того, чтобы пополнить свои финансы, она "выкачивает" из Европы как можно больше денег, фактически РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T02:17
2022-04-22T02:17
европа
сша
евразия
в мире
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Америка хочет максимально нажиться на ситуации на Украине. Для того, чтобы пополнить свои финансы, она "выкачивает" из Европы как можно больше денег, фактически реализуя "план Маршалла наоборот". Это грозит серьезными проблемами, но не поможет глобальным планам Вашингтона, рассказал агентству "Прайм" экономист Василий Колташов.Он напомнил, что в Евразии США поддерживает только Европа, в том числе, в украинском конфликте. Пока она выполняет возложенные на нее задачи по ослаблению позиций России, США выкачивают из нее деньги. Перспективы европейской экономики сейчас не внушают оптимизма, поэтому инвесторы, действующие в западной парадигме, уже переводят средства в доллар, который кажется более надежным.По его словам, на этом фоне в Европе вероятен резкий всплеск антиамериканских настроений, что может привести США к потере влияния в регионе. Но и в самих Штатах возможны протесты – в частности, граждане на очередных выборах могут проголосовать за кого-нибудь вроде экс-президента Дональда Трампа или еще более радикальную персону. Однако "залатать дыры" в американской экономике и вернуть главенство доллара в мировой финансовой системе это не поможет, заключил эксперт.
https://ria.ru/20220316/lavrov-1778416426.html
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европа, сша, евразия, в мире
02:17 22.04.2022
 
Экономист рассказал, как США разоряют Европу

Экономист Колташов заявил, что США хотят максимально нажиться на ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Америка хочет максимально нажиться на ситуации на Украине. Для того, чтобы пополнить свои финансы, она "выкачивает" из Европы как можно больше денег, фактически реализуя "план Маршалла наоборот". Это грозит серьезными проблемами, но не поможет глобальным планам Вашингтона, рассказал агентству "Прайм" экономист Василий Колташов.
Он напомнил, что в Евразии США поддерживает только Европа, в том числе, в украинском конфликте. Пока она выполняет возложенные на нее задачи по ослаблению позиций России, США выкачивают из нее деньги. Перспективы европейской экономики сейчас не внушают оптимизма, поэтому инвесторы, действующие в западной парадигме, уже переводят средства в доллар, который кажется более надежным.
"Так Штаты уже получили сотни миллиардов долларов. Странно, что европейские политики этого не замечают или не хотят замечать. Как говорят, Бог лишил разума", - рассуждает Колташов.
По его словам, на этом фоне в Европе вероятен резкий всплеск антиамериканских настроений, что может привести США к потере влияния в регионе. Но и в самих Штатах возможны протесты – в частности, граждане на очередных выборах могут проголосовать за кого-нибудь вроде экс-президента Дональда Трампа или еще более радикальную персону. Однако "залатать дыры" в американской экономике и вернуть главенство доллара в мировой финансовой системе это не поможет, заключил эксперт.
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Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров
 
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