https://ria.ru/20220422/razgovor-1784881536.html

Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета

Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета - РИА Новости, 22.04.2022

Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и проведет совещание с постоянными членами... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:19

2022-04-22T12:19

2022-04-22T12:30

политика

владимир путин

россия

европейский совет

шарль мишель

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У Путина сейчас будет международный разговор..., это будет председатель Европейского совета Мишель. И далее в течение дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220422/dialog-1784860585.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, россия, европейский совет, шарль мишель, дмитрий песков