https://ria.ru/20220422/razgovor-1784881536.html
Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета
Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета - РИА Новости, 22.04.2022
Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и проведет совещание с постоянными членами... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:19
2022-04-22T12:19
2022-04-22T12:30
политика
владимир путин
россия
европейский совет
шарль мишель
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У Путина сейчас будет международный разговор..., это будет председатель Европейского совета Мишель. И далее в течение дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220422/dialog-1784860585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, европейский совет, шарль мишель, дмитрий песков
12:19 22.04.2022 (обновлено: 12:30 22.04.2022)
Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета
Президент Путин проведет телефонный разговор с главой Европейского совета Мишелем