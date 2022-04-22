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Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно - РИА Новости, 22.04.2022
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Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно
Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно - РИА Новости, 22.04.2022
Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно
Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) к условному сроку по делу о незаконной охоте, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:33
2022-04-22T14:07
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) к условному сроку по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости адвокат парламентария Константин Лазарев."Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", — сказал собеседник агентства.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". Он обжаловал приговор.По утверждению депутата, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, обладая соответствующим разрешением. Рашкин признал, что во время задержания по-другому объяснял случившееся, и добавил, что скорректировал позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву."Я продал все ружья, я отдал разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Я открыто общественности и друзьям-охотникам, всем сказал: я больше никогда охотиться не буду, никогда. Это мне урок", — сказал политик журналистам перед началом судебного заседания.Он добавил, что возместил ущерб, заплатил все штрафы, а также купил лосиху — она находится в Иркутске. По данным СК, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Депутата вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым застигли, когда они уезжали с места преступления. Вину он не признавал, настаивая на том, что не осознавал преступности своих действий.Калининский районный суд слушал дело с 31 марта. Как сообщал РИА Новости Лазарев, гособвинитель на прениях просил суд приговорить политика к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита — прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф. На оглашение приговора представителей прессы не пустили из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.
https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина
10:33 22.04.2022 (обновлено: 14:07 22.04.2022)
 
Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно

Суд в Саратовской области дал депутату Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) к условному сроку по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости адвокат парламентария Константин Лазарев.
"Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", — сказал собеседник агентства.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". Он обжаловал приговор.
По утверждению депутата, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, обладая соответствующим разрешением. Рашкин признал, что во время задержания по-другому объяснял случившееся, и добавил, что скорректировал позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
"Я продал все ружья, я отдал разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Я открыто общественности и друзьям-охотникам, всем сказал: я больше никогда охотиться не буду, никогда. Это мне урок", — сказал политик журналистам перед началом судебного заседания.
Он добавил, что возместил ущерб, заплатил все штрафы, а также купил лосиху — она находится в Иркутске.
По данным СК, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Депутата вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым застигли, когда они уезжали с места преступления.
Вину он не признавал, настаивая на том, что не осознавал преступности своих действий.
Калининский районный суд слушал дело с 31 марта. Как сообщал РИА Новости Лазарев, гособвинитель на прениях просил суд приговорить политика к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита — прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф. На оглашение приговора представителей прессы не пустили из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:43
Ястржембский заявил, что Рашкин должен понести наказание
 
ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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