https://ria.ru/20220422/rashkin-1784851308.html

Рашкин назвал произошедшее с ним уроком

Рашкин назвал произошедшее с ним уроком - РИА Новости, 22.04.2022

Рашкин назвал произошедшее с ним уроком

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что продал все ружья, отдал разрешение на хранение боеприпасов и никогда не будет больше охотиться. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:27

2022-04-22T10:27

2022-04-22T10:48

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

происшествия

россия

саратовская область

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КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что продал все ружья, отдал разрешение на хранение боеприпасов и никогда не будет больше охотиться."Я продал все ружья, я отдал разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Я открыто общественности и друзьям-охотникам, всем сказал: я больше никогда охотиться не буду, никогда. Это мне урок", - сказал Рашкин журналистам перед началом судебного заседания, на котором его приговорили к трем годам условно. Политик добавил, что возместил весь ущерб, нанесенный незаконной охотой, заплатил все штрафы, а также купил лосиху - она находится в Иркутске.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html

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Кирилл Волков

валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, россия, саратовская область