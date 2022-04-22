https://ria.ru/20220422/raketa-1784855806.html
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе - РИА Новости, 22.04.2022
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе
Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили семь украинских беспилотников на Донбассе и в Херсонской области, а также одну ракету оперативно-тактического... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:50
2022-04-22T10:50
2022-04-22T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
точка-у
херсонская область
ясиноватая
старомихайловка
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили семь украинских беспилотников на Донбассе и в Херсонской области, а также одну ракету оперативно-тактического комплекса "Точка-У", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчётом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У", - сказал он.
https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html
херсонская область
ясиноватая
старомихайловка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), точка-у, херсонская область , ясиноватая, старомихайловка, бук (зенитный ракетный комплекс)
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У" в Донбассе
Минобороны: российская ПВО сбила ракету "Точка-У" и семь украинских беспилотников за ночь