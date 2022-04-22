https://ria.ru/20220422/pytki-1784961327.html

СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных

СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных - РИА Новости, 22.04.2022

СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных

СК РФ возбудил дело на руководство изоляторов в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:52

2022-04-22T16:52

2022-04-22T16:52

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

украина

киев

следственный комитет россии (ск рф)

николаевская область

полтава

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил дело на руководство изоляторов в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военным следственным отделом СК РФ по Подольскому гарнизону в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО № 13) и Полтаве (СИЗО № 23), возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По предварительным данным, служащие в указанных СИЗО, вопреки требованиям Женевской Конвенции, неоднократно жестоко обращались, пытали и истязали, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен."Об обстоятельствах произошедшего допрошены российские военнослужащие, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию. Из медицинских учреждений истребованы необходимые документы. Принимаются меры к установлению лиц, виновных в содеянном", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220413/pytki-1783248638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), николаевская область, полтава