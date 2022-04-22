Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/pytki-1784961327.html
СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных
СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных - РИА Новости, 22.04.2022
СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных
СК РФ возбудил дело на руководство изоляторов в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:52
2022-04-22T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
украина
киев
следственный комитет россии (ск рф)
николаевская область
полтава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил дело на руководство изоляторов в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военным следственным отделом СК РФ по Подольскому гарнизону в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО № 13) и Полтаве (СИЗО № 23), возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По предварительным данным, служащие в указанных СИЗО, вопреки требованиям Женевской Конвенции, неоднократно жестоко обращались, пытали и истязали, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен."Об обстоятельствах произошедшего допрошены российские военнослужащие, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию. Из медицинских учреждений истребованы необходимые документы. Принимаются меры к установлению лиц, виновных в содеянном", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220413/pytki-1783248638.html
https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html
россия
украина
киев
николаевская область
полтава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), николаевская область, полтава
16:52 22.04.2022
 
СК завел дело против руководства изоляторов на Украине из-за пыток пленных

СК завел дело против руководства изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком из-за пыток

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил дело на руководство изоляторов в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Военным следственным отделом СК РФ по Подольскому гарнизону в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО № 13) и Полтаве (СИЗО № 23), возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 09:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД рассказали, для чего нацподразделения Украины снимают пытки на видео
По предварительным данным, служащие в указанных СИЗО, вопреки требованиям Женевской Конвенции, неоднократно жестоко обращались, пытали и истязали, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен.
"Об обстоятельствах произошедшего допрошены российские военнослужащие, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию. Из медицинских учреждений истребованы необходимые документы. Принимаются меры к установлению лиц, виновных в содеянном", - добавили в СК.
Военный ДНР рассказал о пытках в плену ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 14:55
Военнослужащий ДНР рассказал о пытках своего товарища в украинском плену
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияУкраинаКиевСледственный комитет России (СК РФ)Николаевская областьПолтава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала