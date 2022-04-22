https://ria.ru/20220422/putin-1784933378.html

Путин обратил внимание Мишеля на безответственные слова представителей ЕС

Путин обратил внимание Мишеля на безответственные слова представителей ЕС - РИА Новости, 22.04.2022

Путин обратил внимание Мишеля на безответственные слова представителей ЕС

Президент России Владимир Путин обратил внимание председателя Евросовета Шарля Мишеля на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:29

2022-04-22T15:29

2022-04-22T15:49

в мире

украина

брюссель

донбасс

евросоюз

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание председателя Евросовета Шарля Мишеля на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, сообщает пресс-служба Кремля."Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220411/borrel-1782907703.html

украина

брюссель

донбасс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, брюссель, донбасс, евросоюз