https://ria.ru/20220422/putin-1784921862.html
Рейтинг одобрения работы Путина составил почти 80 процентов
Рейтинг одобрения работы Путина составил почти 80 процентов - РИА Новости, 22.04.2022
Рейтинг одобрения работы Путина составил почти 80 процентов
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7 россиян, его работу на посту главы государства одобряют примерно столько же участников опроса, следует из... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:51
2022-04-22T14:51
2022-04-22T15:29
общество
вциом
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7 россиян, его работу на посту главы государства одобряют примерно столько же участников опроса, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности Путина в период с 11 по 17 апреля этого года составил 78,4 процента — минус 1,2 процентного пункта за неделю. Рейтинг доверия — 80,7 процента (минус 0,9 пункта).Неодобрение высказали 13,7 процента респондентов, недоверие — 15,7 процента.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 апреля. Метод — телефонное интервью.В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает одного процента, уточнил ВЦИОМ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, вциом, владимир путин
14:51 22.04.2022 (обновлено: 15:29 22.04.2022)
Рейтинг одобрения работы Путина составил почти 80 процентов
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина составил 78,4 процента
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7 россиян, его работу на посту главы государства одобряют примерно столько же участников опроса, следует из результатов
исследования ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности Путина в период с 11 по 17 апреля этого года составил 78,4 процента — минус 1,2 процентного пункта за неделю. Рейтинг доверия — 80,7 процента (минус 0,9 пункта).
Неодобрение высказали 13,7 процента респондентов, недоверие — 15,7 процента.
Инициативный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен с 11 по 17 апреля. Метод — телефонное интервью.
В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает одного процента, уточнил ВЦИОМ.