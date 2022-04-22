https://ria.ru/20220422/putin-1784852605.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 22.04.2022

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина, 79% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:33

2022-04-22T10:33

2022-04-22T10:34

фомнибус

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина, 79% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".На вопрос, "Как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо", 81% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом, неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно - 12%.Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 15-17 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

фомнибус, россия, владимир путин