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Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
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Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей
Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2022
Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей
Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:56
2022-04-22T17:56
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книги
александр пушкин
аукционный дом "литфонд"
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба."Главным лотом прошедших торгов был, безусловно, конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий — "Руслан и Людмила" 1820 года, "Кавказский пленник" 1822 года и "Полтава" 1829 года", — говорится в пресс-релизе.Издания поэмы "Руслан и Людмила" и "Кавказского пленника" считаются крайне редкими. Экземпляр "Полтавы", представленный на аукционе, — единственное отдельное прижизненное издание произведения.
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новости культуры, книги, александр пушкин, аукционный дом "литфонд"
17:56 22.04.2022
 
Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей

Редкий сборник из трех прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкО.Кипренский "Портрет Александра Пушкина"
О.Кипренский Портрет Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба.
© Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
1 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"
© Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
2 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"
© Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
3 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"
1 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"
2 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"
3 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"
"Главным лотом прошедших торгов был, безусловно, конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий — "Руслан и Людмила" 1820 года, "Кавказский пленник" 1822 года и "Полтава" 1829 года", — говорится в пресс-релизе.
Издания поэмы "Руслан и Людмила" и "Кавказского пленника" считаются крайне редкими. Экземпляр "Полтавы", представленный на аукционе, — единственное отдельное прижизненное издание произведения.
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