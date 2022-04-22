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Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей

Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2022

Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей

Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:56

2022-04-22T17:56

2022-04-22T17:56

культура

новости культуры

книги

александр пушкин

аукционный дом "литфонд"

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба."Главным лотом прошедших торгов был, безусловно, конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий — "Руслан и Людмила" 1820 года, "Кавказский пленник" 1822 года и "Полтава" 1829 года", — говорится в пресс-релизе.Издания поэмы "Руслан и Людмила" и "Кавказского пленника" считаются крайне редкими. Экземпляр "Полтавы", представленный на аукционе, — единственное отдельное прижизненное издание произведения.

https://ria.ru/20220418/topor-1784145593.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, александр пушкин, аукционный дом "литфонд"