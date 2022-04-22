Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей
Редкий сборник из трех прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба.
© Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
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Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
2 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
© Аукционный дом "Литфонд"Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
3 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
1 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
2 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
3 из 3
Пушкин, А.С. Конволют из трех прижизненных изданий: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Полтава. 1820, 1822, 1829.
"Главным лотом прошедших торгов был, безусловно, конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий — "Руслан и Людмила" 1820 года, "Кавказский пленник" 1822 года и "Полтава" 1829 года", — говорится в пресс-релизе.
Издания поэмы "Руслан и Людмила" и "Кавказского пленника" считаются крайне редкими. Экземпляр "Полтавы", представленный на аукционе, — единственное отдельное прижизненное издание произведения.
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