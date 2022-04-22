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Американский полковник рассказал о провале Байдена на Украине

Американский полковник рассказал о провале Байдена на Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Американский полковник рассказал о провале Байдена на Украине

Президент США Джо Байдена допустил провал в своей политике в отношении Украины. Такое мнение в колонке на сайте The Washington Post высказал американский... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T02:40

2022-04-22T02:40

2022-04-22T02:40

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байдена допустил провал в своей политике в отношении Украины. Такое мнение в колонке на сайте The Washington Post высказал американский полковник в отставке Уэс Мартин.Глава Белого дома, как отмечается в материале, попытался предотвратить украинский конфликт дипломатическими мерами — и не смог. Автор сослался на высказывание бывшего и.о. директора ЦРУ Майкла Морелла, который выразил мнение, что Байден своими выпадами против российского лидера Владимира Путина лишь "сплотил осажденную российскую элиту". "Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет", - привел Мартин слова Морелла."Еще раз доказав, что он и близко не Рейган, Байден во всеуслышание назвал Путина "мясником" и "военным преступником". Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем вместо того, чтобы поддерживать канал связи — как СССР во время кубинского ракетного кризиса через посла Анатолия Добрынина", - отметил автор материала.Украина и Афганистан — далеко не единственные причины, почему рейтинг Байдена сполз до рекордно низкой отметки в 42 процента. Людей, отмечает Мартин, не впечатляет его внешнеполитический опыт. Не добавляют популярности и рекордная инфляция в 8,5 процента и резкий рост цен на энергоносители — предвестники рецессии.В конце марта телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 процента американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере американского лидерства в мире. При ответе на вопрос о способности Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины только 12 процентов респондентов выразили полную уверенность в действиях главы администрации.Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на прошлой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а по данным одного из них — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, джо байден, украина, афганистан, россия