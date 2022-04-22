https://ria.ru/20220422/prodazha-1784849862.html

AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру

AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру - РИА Новости, 22.04.2022

AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру

Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:13

2022-04-22T10:13

2022-04-22T10:14

экономика

россия

anheuser-busch inbev

sabmiller

бельгия

турция

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes, говорится в пресс-релизе концерна."Anheuser-Busch InBev объявила о продаже своей доли в совместном предприятии AB InBev Efes и ведет активные переговоры со своим партнером, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, о приобретении этой доли", - говорится в сообщении.Компания сообщает, что запрос AB InBev относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России также станет частью потенциальной сделки.Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.

https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html

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бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, anheuser-busch inbev, sabmiller, бельгия, турция