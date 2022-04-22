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AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру - РИА Новости, 22.04.2022
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AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру
AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру - РИА Новости, 22.04.2022
AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру
Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:13
2022-04-22T10:14
экономика
россия
anheuser-busch inbev
sabmiller
бельгия
турция
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes, говорится в пресс-релизе концерна."Anheuser-Busch InBev объявила о продаже своей доли в совместном предприятии AB InBev Efes и ведет активные переговоры со своим партнером, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, о приобретении этой доли", - говорится в сообщении.Компания сообщает, что запрос AB InBev относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России также станет частью потенциальной сделки.Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
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экономика, россия, anheuser-busch inbev, sabmiller, бельгия, турция
10:13 22.04.2022 (обновлено: 10:14 22.04.2022)
 
AB InBev решил продать долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру

AB InBev решил продать свою долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру Anadolu Efes

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкБутылки с пивом
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes, говорится в пресс-релизе концерна.
"Anheuser-Busch InBev объявила о продаже своей доли в совместном предприятии AB InBev Efes и ведет активные переговоры со своим партнером, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, о приобретении этой доли", - говорится в сообщении.
Компания сообщает, что запрос AB InBev относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России также станет частью потенциальной сделки.
Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
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ЭкономикаРоссияAnheuser-Busch InBevSABMillerБельгияТурция
 
 
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