https://ria.ru/20220422/pozhar-1784915586.html

В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери

В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери - РИА Новости, 22.04.2022

В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери

Быстрому распространению огня при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери способствовали деревянные перекрытия, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:23

2022-04-22T14:23

2022-04-22T14:23

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

тверь

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Быстрому распространению огня при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери способствовали деревянные перекрытия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Персонал организации был эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что шесть человек погибли, 24 пострадали; правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы."Здание старой постройки - 1946 года, с деревянными перекрытиями, что привело к быстрому распространению огня", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что из горящего здания были спасены 54 человека, еще 98 человек эвакуировали.

тверь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь