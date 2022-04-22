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В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери
В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери - РИА Новости, 22.04.2022
В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери
Быстрому распространению огня при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери способствовали деревянные перекрытия, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:23
2022-04-22T14:23
2022-04-22T14:23
пожар в оборонном нии в твери
происшествия
тверь
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Быстрому распространению огня при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери способствовали деревянные перекрытия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Персонал организации был эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что шесть человек погибли, 24 пострадали; правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы."Здание старой постройки - 1946 года, с деревянными перекрытиями, что привело к быстрому распространению огня", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что из горящего здания были спасены 54 человека, еще 98 человек эвакуировали.
тверь
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь
В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери
Деревянные перекрытия способствовали быстрому распространению огня в здании НИИ в Твери
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Быстрому распространению огня при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери способствовали деревянные перекрытия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Персонал организации был эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что шесть человек погибли, 24 пострадали; правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.
"Здание старой постройки - 1946 года, с деревянными перекрытиями, что привело к быстрому распространению огня", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из горящего здания были спасены 54 человека, еще 98 человек эвакуировали.
Пожар в оборонном НИИ в Твери
1 из 8
Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.
2 из 8
При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.
3 из 8
Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.
4 из 8
Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.
5 из 8
На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.
6 из 8
Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.
7 из 8
Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.
8 из 8
Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.
1 из 8
Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.
2 из 8
При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.
3 из 8
Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.
4 из 8
Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.
5 из 8
На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.
6 из 8
Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.
7 из 8
Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.
8 из 8
Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.