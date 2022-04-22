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Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022
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Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник
Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022
Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник
Пожарные полностью потушили огонь в оборонном НИИ в Твери, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:07
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пожар в оборонном нии в твери
происшествия
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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Пожарные полностью потушили огонь в оборонном НИИ в Твери, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По последним данным экстренных служб, в результате пожара пострадали 30 человек, из них шесть погибли.Огонь вспыхнул накануне в одном из помещений на втором этаже административного корпуса подведомственного Минобороны НИИ, персонал эвакуировали. К тушению подключили специализированный вертолет. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился поддержать семьи погибших и пострадавших при пожаре сотрудников НИИ.
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пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь
08:07 22.04.2022 (обновлено: 09:08 22.04.2022)
 
Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник

Пожар в здании оборонного НИИ в Твери полностью ликвидировали утром в пятницу

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
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Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Пожарные полностью потушили огонь в оборонном НИИ в Твери, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В 7:33 ликвидация", — сказал собеседник агентства.
По последним данным экстренных служб, в результате пожара пострадали 30 человек, из них шесть погибли.
Огонь вспыхнул накануне в одном из помещений на втором этаже административного корпуса подведомственного Минобороны НИИ, персонал эвакуировали. К тушению подключили специализированный вертолет. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился поддержать семьи погибших и пострадавших при пожаре сотрудников НИИ.
Пожар в оборонном НИИ в Твери
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
 
Пожар в оборонном НИИ в ТвериПроисшествияТверь
 
 
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