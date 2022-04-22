https://ria.ru/20220422/pozhar-1784837851.html

Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник

Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2022

Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидировали, сообщил источник

Пожарные полностью потушили огонь в оборонном НИИ в Твери, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:07

2022-04-22T08:07

2022-04-22T09:08

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Пожарные полностью потушили огонь в оборонном НИИ в Твери, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По последним данным экстренных служб, в результате пожара пострадали 30 человек, из них шесть погибли.Огонь вспыхнул накануне в одном из помещений на втором этаже административного корпуса подведомственного Минобороны НИИ, персонал эвакуировали. К тушению подключили специализированный вертолет. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился поддержать семьи погибших и пострадавших при пожаре сотрудников НИИ.

тверь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь