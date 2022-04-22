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Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ
Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ - РИА Новости, 22.04.2022
Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ
Тридцать человек пострадали, по последним данным, при пожаре в оборонном НИИ в Твери, из них шестеро погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:33
2022-04-22T07:33
2022-04-22T07:53
происшествия
пожар в оборонном нии в твери
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Тридцать человек пострадали, по последним данным, при пожаре в оборонном НИИ в Твери, из них шестеро погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее говорилось о 6 погибших и 27 пострадавших, 13 из которых госпитализировали.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери. Персонал эвакуировали.К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.По словам источника, о полной ликвидации возгорания пока не объявлено, идет проливка помещений. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пожар в оборонном нии в твери
07:33 22.04.2022 (обновлено: 07:53 22.04.2022)
Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ
При пожаре в оборонном НИИ в Твери пострадали 23 человека, шестеро погибли
РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Тридцать человек пострадали, по последним данным, при пожаре в оборонном НИИ в Твери, из них шестеро погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее говорилось о 6 погибших и 27 пострадавших, 13 из которых госпитализировали.
"Тридцать (человек - ред.) пострадало, из них шесть погибло", - рассказал собеседник агентства.
Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери. Персонал эвакуировали.
К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8
. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
По словам источника, о полной ликвидации возгорания пока не объявлено, идет проливка помещений. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.