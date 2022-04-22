https://ria.ru/20220422/pozhar-1784835866.html

Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ

Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ - РИА Новости, 22.04.2022

Источник уточнил число пострадавших при пожаре в тверском НИИ

Тридцать человек пострадали, по последним данным, при пожаре в оборонном НИИ в Твери, из них шестеро погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:33

2022-04-22T07:33

2022-04-22T07:53

происшествия

пожар в оборонном нии в твери

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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Тридцать человек пострадали, по последним данным, при пожаре в оборонном НИИ в Твери, из них шестеро погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее говорилось о 6 погибших и 27 пострадавших, 13 из которых госпитализировали.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери. Персонал эвакуировали.К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.По словам источника, о полной ликвидации возгорания пока не объявлено, идет проливка помещений. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.

https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784773791.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, пожар в оборонном нии в твери