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Военные ЛНР обнаружили украинское учебное пособие с символикой НАТО - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/posobie-1784983473.html
Военные ЛНР обнаружили украинское учебное пособие с символикой НАТО
Военные ЛНР обнаружили украинское учебное пособие с символикой НАТО - РИА Новости, 22.04.2022
Военные ЛНР обнаружили украинское учебное пособие с символикой НАТО
Бойцы Народной милиции Луганской народной республики при продвижении вглубь города Рубежное обнаружили на позициях националистов учебное пособие по ведению... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:03
2022-04-22T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
нато
рубежное
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РУБЕЖНОЕ, 22 апр - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской народной республики при продвижении вглубь города Рубежное обнаружили на позициях националистов учебное пособие по ведению городских боев, оно было на украинском языке и с символикой НАТО, передает корреспондент РИА Новости.Методичка называется "Подготовка и ведение наступательного боя", она написана для украинских десантно-штурмовых войск. Судя по выходным данным, выпущена в 2020 году. На обложке брошюры размещены символы Украины и НАТО - трезуб и крест. Кроме того, в ней неоднократно упоминаются "стандарты стран НАТО", в соответствии с которыми "планируются бои".Большой ее раздел посвящен ведению городских боев - использованию квартир в качестве огневых позиций, особенностям "зачистки" подъездов многоэтажных домов, порядок движения подразделения по коридорам и городским улицам."Неоднократно замечено, что украинские военные готовились именно к городским боям, видимо, чтобы брать штурмом Луганск, Донецк и другие города Донбасса. Этой подготовкой объясняется и то, что сейчас освободителям ЛНР и ДНР приходится продвигаться вперед с серьезными боями", - прокомментировал находку один из офицеров Народной милиции ЛНР.В самом Рубежном еще продолжаются обстрелы и уличные бои. Силы ЛНР продвигаются вперед, однако в городе еще остаются кварталы, подконтрольные украинским войскам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html
украина
донбасс
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рубежное
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, нато, рубежное
18:03 22.04.2022
 
Военные ЛНР обнаружили украинское учебное пособие с символикой НАТО

Военные ЛНР обнаружили в Рубежном украинское пособие по городским боям с символикой НАТО

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное, ЛНР
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное, ЛНР. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ, 22 апр - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской народной республики при продвижении вглубь города Рубежное обнаружили на позициях националистов учебное пособие по ведению городских боев, оно было на украинском языке и с символикой НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Методичка называется "Подготовка и ведение наступательного боя", она написана для украинских десантно-штурмовых войск. Судя по выходным данным, выпущена в 2020 году. На обложке брошюры размещены символы Украины и НАТО - трезуб и крест. Кроме того, в ней неоднократно упоминаются "стандарты стран НАТО", в соответствии с которыми "планируются бои".
Большой ее раздел посвящен ведению городских боев - использованию квартир в качестве огневых позиций, особенностям "зачистки" подъездов многоэтажных домов, порядок движения подразделения по коридорам и городским улицам.
"Неоднократно замечено, что украинские военные готовились именно к городским боям, видимо, чтобы брать штурмом Луганск, Донецк и другие города Донбасса. Этой подготовкой объясняется и то, что сейчас освободителям ЛНР и ДНР приходится продвигаться вперед с серьезными боями", - прокомментировал находку один из офицеров Народной милиции ЛНР.
В самом Рубежном еще продолжаются обстрелы и уличные бои. Силы ЛНР продвигаются вперед, однако в городе еще остаются кварталы, подконтрольные украинским войскам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
СОБР Ахмат в городе Рубежное
20 апреля, 18:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаНАТОРубежное
 
 
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