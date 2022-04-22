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В офисах "Мои документы" помогут напечатать портрет ветерана - РИА Новости, 22.04.2022
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В офисах "Мои документы" помогут напечатать портрет ветерана
В офисах "Мои документы" помогут напечатать портрет ветерана - РИА Новости, 22.04.2022
В офисах "Мои документы" помогут напечатать портрет ветерана
Портрет к шествию "Бессмертного полка" помогут напечатать в офисах "Мои документы" в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы в пятницу. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:11
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москва
общество
бессмертный полк
день победы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Портрет к шествию "Бессмертного полка" помогут напечатать в офисах "Мои документы" в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы в пятницу."Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" помогут москвичам составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию "Бессмертного полка". Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект "Бессмертный полк. Москва" реализуется в офисах "Мои документы" с 2015 года. Сейчас в книге памяти хранится более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в проекте, нужно принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Оригиналы сразу же вернут владельцам.
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москва, общество, бессмертный полк, день победы
11:11 22.04.2022
 
В офисах "Мои документы" помогут напечатать портрет ветерана

В офисах "Мои документы" в Москве помогут напечатать портрет для "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Акция "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Портрет к шествию "Бессмертного полка" помогут напечатать в офисах "Мои документы" в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы в пятницу.
"Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" помогут москвичам составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию "Бессмертного полка". Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект "Бессмертный полк. Москва" реализуется в офисах "Мои документы" с 2015 года. Сейчас в книге памяти хранится более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в проекте, нужно принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Оригиналы сразу же вернут владельцам.
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