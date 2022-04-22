https://ria.ru/20220422/pomosch-1784929766.html

Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов, заявил Зеленский

Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.04.2022

Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:19

2022-04-22T15:19

2022-04-22T15:40

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донбасс

всемирный банк

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны."Вчера во время министерского круглого стола обратился во Всемирный банк. Результат – 4,8 миллиарда долларов для восстановления Украины. Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить государство", - написал он на своей странице в Instagram*.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220422/evrosoyuz-1784926548.html

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в мире, украина, донбасс, всемирный банк, владимир зеленский