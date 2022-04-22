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Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации - РИА Новости, 22.04.2022
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Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации
Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации - РИА Новости, 22.04.2022
Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации
Закон определяет понятие трудной жизненной ситуации, как обстоятельство, нарушающее обычное течение жизни человека, с которым он не может справиться сам. В ряде РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T01:16
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общество
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Закон определяет понятие трудной жизненной ситуации, как обстоятельство, нарушающее обычное течение жизни человека, с которым он не может справиться сам. В ряде случаев государство может ему в этом помочь, рассказывает агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Действительно, единых критериев для предоставления помощи от государства нет - все решается на местах и исключительно в адресном порядке. Общие принципы указаны в законе № 422-ФЗ “Об основах социального обслуживания”. К обстоятельствам, которые дают основания рассчитывать на помощь, относятся, в частности, утрата способности к самообслуживанию, наличие инвалида или ребенка-инвалида, которые нуждаются в постоянном уходе и т.п.По словам Соловьева, как правило, государство предоставляет единовременную материальную помощь, но выплаты могут быть и регулярными. Могут предоставить продукты, одежду, предметы гигиены и даже временное жилье.
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общество, россия
01:16 22.04.2022
 
Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации

Юрист Соловьев сообщил, что россияне в трудной ситуации имеют право на материальную помощь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыдача денег
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Закон определяет понятие трудной жизненной ситуации, как обстоятельство, нарушающее обычное течение жизни человека, с которым он не может справиться сам. В ряде случаев государство может ему в этом помочь, рассказывает агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
“Для получения госуслуги заявитель должен иметь российское гражданство, регистрацию в регионе обращения или статус лица без определенного места жительства. И самое главное - подпадать под критерии адресной помощи в регионе обращения”, - разъясняет эксперт.
Действительно, единых критериев для предоставления помощи от государства нет - все решается на местах и исключительно в адресном порядке. Общие принципы указаны в законе № 422-ФЗ “Об основах социального обслуживания”. К обстоятельствам, которые дают основания рассчитывать на помощь, относятся, в частности, утрата способности к самообслуживанию, наличие инвалида или ребенка-инвалида, которые нуждаются в постоянном уходе и т.п.
По словам Соловьева, как правило, государство предоставляет единовременную материальную помощь, но выплаты могут быть и регулярными. Могут предоставить продукты, одежду, предметы гигиены и даже временное жилье.
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