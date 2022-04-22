https://ria.ru/20220422/pomosch-1784821958.html

Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации

Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации - РИА Новости, 22.04.2022

Гражданам объяснили, кому государство поможет в трудной ситуации

Закон определяет понятие трудной жизненной ситуации, как обстоятельство, нарушающее обычное течение жизни человека, с которым он не может справиться сам. В ряде РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T01:16

2022-04-22T01:16

2022-04-22T01:16

общество

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Закон определяет понятие трудной жизненной ситуации, как обстоятельство, нарушающее обычное течение жизни человека, с которым он не может справиться сам. В ряде случаев государство может ему в этом помочь, рассказывает агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Действительно, единых критериев для предоставления помощи от государства нет - все решается на местах и исключительно в адресном порядке. Общие принципы указаны в законе № 422-ФЗ “Об основах социального обслуживания”. К обстоятельствам, которые дают основания рассчитывать на помощь, относятся, в частности, утрата способности к самообслуживанию, наличие инвалида или ребенка-инвалида, которые нуждаются в постоянном уходе и т.п.По словам Соловьева, как правило, государство предоставляет единовременную материальную помощь, но выплаты могут быть и регулярными. Могут предоставить продукты, одежду, предметы гигиены и даже временное жилье.

https://ria.ru/20220421/dengi-1784612415.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия