Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях
Моравецкий: Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях
Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы ждем интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет", - сказал Моравецкий журналистам в Варшаве.
"Если это будет признано Европейской комиссией как элемент вне санкционного пакета, не связанный, не нарушающий санкционный пакет, то тогда все страны-члены ЕС будут принимать решение самостоятельно. Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных европейской комиссией", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.