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Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях - РИА Новости, 22.04.2022
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Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях
Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях - РИА Новости, 22.04.2022
Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях
Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:24
2022-04-22T19:24
россия
евросоюз
природный газ
в мире
польша
матеуш моравецкий
экономика
рубль
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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы ждем интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет", - сказал Моравецкий журналистам в Варшаве."Если это будет признано Европейской комиссией как элемент вне санкционного пакета, не связанный, не нарушающий санкционный пакет, то тогда все страны-члены ЕС будут принимать решение самостоятельно. Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных европейской комиссией", - добавил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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россия, евросоюз, природный газ, в мире, польша, матеуш моравецкий, экономика, рубль, еврокомиссия, европа
19:24 22.04.2022
 
Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях

Моравецкий: Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы ждем интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет", - сказал Моравецкий журналистам в Варшаве.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
16:20
Польша предложила выпустить облигации, обеспеченные российскими средствами
"Если это будет признано Европейской комиссией как элемент вне санкционного пакета, не связанный, не нарушающий санкционный пакет, то тогда все страны-члены ЕС будут принимать решение самостоятельно. Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных европейской комиссией", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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РоссияЕвросоюзПриродный газВ миреПольшаМатеуш МоравецкийЭкономикаРубльЕврокомиссияЕвропа
 
 
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