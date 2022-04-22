https://ria.ru/20220422/polsha-1784999559.html

Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях

Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях - РИА Новости, 22.04.2022

Польша будет придерживаться мнения ЕК в решении об оплате газа в рублях

Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:24

2022-04-22T19:24

2022-04-22T19:24

россия

евросоюз

природный газ

в мире

польша

матеуш моравецкий

экономика

рубль

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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы ждем интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет", - сказал Моравецкий журналистам в Варшаве."Если это будет признано Европейской комиссией как элемент вне санкционного пакета, не связанный, не нарушающий санкционный пакет, то тогда все страны-члены ЕС будут принимать решение самостоятельно. Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных европейской комиссией", - добавил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220422/polsha-1784952065.html

https://ria.ru/20220422/neft-1784879544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, природный газ, в мире, польша, матеуш моравецкий, экономика, рубль, еврокомиссия, европа