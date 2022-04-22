https://ria.ru/20220422/polsha-1784952065.html

Польша предложила выпустить облигации, обеспеченные российскими средствами

Польша предложила выпустить облигации, обеспеченные российскими средствами - РИА Новости, 22.04.2022

Польша предложила выпустить облигации, обеспеченные российскими средствами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейской комиссии выпустить облигации, обеспеченные замороженными средствами России и граждан РФ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:20

2022-04-22T16:20

2022-04-22T16:20

владимир путин

россия

польша

украина

в мире

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейской комиссии выпустить облигации, обеспеченные замороженными средствами России и граждан РФ."Европейская комиссия, говорит, что сегодня в бюджете нет новых средств, а в новом бюджете также нет. Определенные резервы там есть, и мы на них указываем. Но независимо от этого, я указываю на новый источник, и я хотел бы, чтобы Европейская комиссия ответила на этот вопрос. А именно, конфискация имущества Российской Федерации, находящегося в банках Западной и Центральной Европы, а также имущества российских олигархов", - сказал Моравецкий журналистам в пятницу."Вы хотите это замороженное имущество отдать обратно русским, когда настанет мир после совершенных преступлений? Я надеюсь, что на этот вопрос около 100% граждан на Западе ответят однозначно – это было бы аморально. Так что, это источник дополнительных средств, которые должны служить для восстановления Украины и должны также служить для помощи беженцам в количестве почти 11 миллионов, как рассказал мне недавно премьер Украины", - заявил он.При этом он предлагает не дожидаться конфискации замороженного имущества, а выпустить специальные облигации. "Эти средства должны использоваться уже сегодня. А если конфискацию нельзя провести быстро, например, в Польше мы принимаем для этого специальный закон, то можно подождать, а в это время выпустить облигации. Европейская комиссия не имеет никаких проблем с эмиссией облигаций. А позже эти облигации быстро погасить конфискованными средствами Российской Федерации и российских олигархов", - заявил Моравецкий.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В частности, в ряде стран были заморожены счета российских организаций и физических лиц. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220420/rubl-1784396285.html

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782449186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, польша, украина, в мире, санкции в отношении россии