https://ria.ru/20220422/polsha-1784832203.html

Польские власти уличили в попытке "отморозить уши" назло России

Польские власти уличили в попытке "отморозить уши" назло России - РИА Новости, 22.04.2022

Польские власти уличили в попытке "отморозить уши" назло России

Высокая инфляция и экономические проблемы в Польше вызваны действиями руководства страны, а не внешними факторами, говорится в статье польского историка... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T05:09

2022-04-22T05:09

2022-04-22T06:43

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Высокая инфляция и экономические проблемы в Польше вызваны действиями руководства страны, а не внешними факторами, говорится в статье польского историка Пшемыслава Пясты в еженедельнике Myśl Polska.Как напомнил автор, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее в своем пасхальном выступлении обвинил Россию в высокой инфляции в стране. "Как удобно. Значит, инфляция — это не результат полной безответственности премьер-министра и его предшественницы. И впустую потраченного периода экономической конъюнктуры. Дело не в растратах и раздаче средств. Наконец, причина проблемы не в безудержной эмиссии пустых денег", - заметил Пяста.По его словам, "верные последователи" Моравецкого воспримут такое объяснение как "непреложную истину". Однако, как указал Пяста, высокая инфляция в Польше вызвана другими причинами: в 2015 году, когда к власти в стране пришла партия "Право и справедливость", проблемы инфляции просто не существовало, но потом ситуация начала ухудшаться. Уже в ноябре 2017 года ее уровень составлял 2,7%, в феврале 2020 года — 4,7%, а в конце 2021 года – 8,6%."Чтобы понять причины нынешней инфляции, нужно вернуться в 2016 год. Именно тогда правительство начало внедрять дорогостоящие социальные программы, которые под видом пронаталистической риторики де-факто означали массовую раздачу избирательной колбасы", - объяснил Пяста. Последствия этого проявились уже в 2020 году, когда начался экономический спад, вызванный реакцией политиков на пандемию COVID-19.При этом правительственные антиковидные программы, по его мнению, были плохо продуманы, а поддержка предоставлялась хаотично. "Но, прежде всего, эти действия обходились чрезвычайно дорого. Мы не могли финансировать их излишками, наработанными в предыдущие "жирные годы", так как, напомню, правительство потратило все на покупку своих избирателей. Поэтому началась массовая эмиссия пустых денег. А это, как известно, самый простой способ разбудить демонов инфляции", - отметил историк.Далее, как указал Пяста, польское правительство решило победить инфляцию с помощью "антиинфляционного щита". "Такой щит, конечно, стоит денег. А раз их нет, надо допечатать. Дополнительный выпуск денежных знаков увеличивает инфляцию. Тогда мы повышаем процентные ставки. Один раз, второй, третий. В результате возрастает стоимость кредита и, следовательно, ведения бизнеса. Это снова подпитывает инфляцию и еще больше обременяет домохозяйства", - заметил он.При этом кризис на Украине выбил польский политический истеблишмент из колеи, из-за чего он решил, что в попытке навредить России "никакое решение не может быть глупым и дорогим", указал автор. "Поэтому, назло Путину, мы больше не будем покупать в России энергоресурсы. Вместо этого мы купим все то же российское сырье у посредников. Конечно, заплатим гораздо дороже. Все по принципу "назло матери отморожу уши"", - подчеркнул историк.В целом, по словам Пясты, у Польши есть шансы избежать стагфляции, однако для этого руководству страны требуются мудрость и мужество. Однако премьер Моравецкий, скорее всего, будет делать хорошую мину при плохой игре до конца, предположил он. "До определенного момента это даже может сработать. Однако не до конца. Уверяю вас, и пустой кошелек, и пустой холодильник — учителя гораздо более убедительные, чем самые умные речи", - резюмировал историк.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784746550.html

https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784703834.html

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польша, россия, украина, матеуш моравецкий, в мире