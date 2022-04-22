https://ria.ru/20220422/politsiya-1784840458.html

В отделе полиции в Норильске умер задержанный

В отделе полиции в Норильске умер задержанный - РИА Новости, 22.04.2022

В отделе полиции в Норильске умер задержанный

Служебная проверка проводится в отделе полиции Норильска, для выяснения обстоятельств смерти задержанного, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:59

2022-04-22T08:59

2022-04-22T08:59

норильск

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Служебная проверка проводится в отделе полиции Норильска, для выяснения обстоятельств смерти задержанного, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД Красноярского края.По данным ведомства, в отдел полиции Центрального района Норильска поступило сообщение от напуганной женщины, сообщившей, что ее бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения пытается проникнуть в жилище, выбивает дверь, ей и её детям грозит опасность.Отмечается, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место, задержали 38-летнего мужчину, ранее судимого за разбой и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции."Во время составления административного протокола мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Для помощи задержанному сотрудники ОВД незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Во время осмотра медиками состояние задержанного ухудшилось, в связи с чем в отдел полиции была вызвана реанимационная бригада. В присутствии двух бригад медработников мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220411/rebenok-1782919782.html

норильск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

норильск, происшествия, красноярский край