https://ria.ru/20220422/politsiya-1784840458.html
В отделе полиции в Норильске умер задержанный
В отделе полиции в Норильске умер задержанный - РИА Новости, 22.04.2022
В отделе полиции в Норильске умер задержанный
Служебная проверка проводится в отделе полиции Норильска, для выяснения обстоятельств смерти задержанного, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:59
2022-04-22T08:59
2022-04-22T08:59
норильск
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Служебная проверка проводится в отделе полиции Норильска, для выяснения обстоятельств смерти задержанного, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД Красноярского края.По данным ведомства, в отдел полиции Центрального района Норильска поступило сообщение от напуганной женщины, сообщившей, что ее бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения пытается проникнуть в жилище, выбивает дверь, ей и её детям грозит опасность.Отмечается, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место, задержали 38-летнего мужчину, ранее судимого за разбой и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции."Во время составления административного протокола мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Для помощи задержанному сотрудники ОВД незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Во время осмотра медиками состояние задержанного ухудшилось, в связи с чем в отдел полиции была вызвана реанимационная бригада. В присутствии двух бригад медработников мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220411/rebenok-1782919782.html
норильск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норильск, происшествия, красноярский край
В отделе полиции в Норильске умер задержанный
В отделе полиции в Норильске умер задержанный, проводится служебная проверка
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Служебная проверка проводится в отделе полиции Норильска, для выяснения обстоятельств смерти задержанного, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД Красноярского края.
По данным ведомства, в отдел полиции Центрального района Норильска
поступило сообщение от напуганной женщины, сообщившей, что ее бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения пытается проникнуть в жилище, выбивает дверь, ей и её детям грозит опасность.
Отмечается, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место, задержали 38-летнего мужчину, ранее судимого за разбой и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.
"Во время составления административного протокола мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Для помощи задержанному сотрудники ОВД незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Во время осмотра медиками состояние задержанного ухудшилось, в связи с чем в отдел полиции была вызвана реанимационная бригада. В присутствии двух бригад медработников мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.