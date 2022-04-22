https://ria.ru/20220422/pogoda-1784836776.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачно, без существенных осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:51

2022-04-22T07:51

2022-04-22T07:51

общество

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве составит плюс 10-12, по области - плюс 8-13. Ветер восточный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится - до 750 миллиметров ртутного столба, это на 2 единицы выше нормы.

https://ria.ru/20220421/chibisy-1784748171.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва