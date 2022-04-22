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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачно, без существенных осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:51
2022-04-22T07:51
общество
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве составит плюс 10-12, по области - плюс 8-13. Ветер восточный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится - до 750 миллиметров ртутного столба, это на 2 единицы выше нормы.
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общество, москва
07:51 22.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу облачную погоду и до плюс 12 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве составит плюс 10-12, по области - плюс 8-13. Ветер восточный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
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По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится - до 750 миллиметров ртутного столба, это на 2 единицы выше нормы.
 
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