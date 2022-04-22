https://ria.ru/20220422/pivo-1784916946.html

AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания

AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания - РИА Новости, 22.04.2022

AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания

Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:29

2022-04-22T14:29

2022-04-22T14:29

экономика

россия

anheuser-busch inbev

пиво

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev сообщил в пятницу, что принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes."Действительно, акционеры Anadolu Efes и AB InBev вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes", - говорится в комментарии пресс-службы."Мы не комментируем переговоры акционеров. Наша операционная деятельность в России продолжается в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе AB InBev Efes.Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.

https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784631722.html

https://ria.ru/20220329/pivo-1780604669.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, anheuser-busch inbev, пиво