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AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания - РИА Новости, 22.04.2022
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AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания
AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания - РИА Новости, 22.04.2022
AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания
Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:29
2022-04-22T14:29
экономика
россия
anheuser-busch inbev
пиво
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev сообщил в пятницу, что принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes."Действительно, акционеры Anadolu Efes и AB InBev вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes", - говорится в комментарии пресс-службы."Мы не комментируем переговоры акционеров. Наша операционная деятельность в России продолжается в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе AB InBev Efes.Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784631722.html
https://ria.ru/20220329/pivo-1780604669.html
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экономика, россия, anheuser-busch inbev, пиво
14:29 22.04.2022
 
AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания

Компания AB InBev Efes продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме

© AP Photo / Yves LoggheЛоготип компании AB InBev
Логотип компании AB InBev - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Yves Logghe
Логотип компании AB InBev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev сообщил в пятницу, что принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes.
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"Действительно, акционеры Anadolu Efes и AB InBev вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes", - говорится в комментарии пресс-службы.
"Мы не комментируем переговоры акционеров. Наша операционная деятельность в России продолжается в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе AB InBev Efes.
Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
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ЭкономикаРоссияAnheuser-Busch InBevПиво
 
 
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