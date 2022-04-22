AB InBev продолжает операционную деятельность в России, сообщила компания
Компания AB InBev Efes продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме
© AP Photo / Yves LoggheЛоготип компании AB InBev
© AP Photo / Yves Logghe
Логотип компании AB InBev
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") продолжает операционную деятельность в России в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev сообщил в пятницу, что принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes.
"Действительно, акционеры Anadolu Efes и AB InBev вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes", - говорится в комментарии пресс-службы.
"Мы не комментируем переговоры акционеров. Наша операционная деятельность в России продолжается в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе AB InBev Efes.
Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.