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В ФРГ создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву, заявили в Крыму - РИА Новости, 22.04.2022
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В ФРГ создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву, заявили в Крыму
В ФРГ создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву, заявили в Крыму - РИА Новости, 22.04.2022
В ФРГ создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву, заявили в Крыму
Друзья Крыма в Германии инициировали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину, сообщил РИА Новости постоянный представитель Крыма при... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:37
2022-04-22T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Друзья Крыма в Германии инициировали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину, сообщил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.По его словам, петиция набрала уже более 25 тысяч подписей."Надеемся на то, что к ней будут активно присоединяться все здравомыслящие жители ФРГ", - подчеркнул Мурадов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, германия
07:37 22.04.2022
 
В ФРГ создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву, заявили в Крыму

Вице-премьер Крыма Мурадов: в ФРГ инициировали петицию о прекращении поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Друзья Крыма в Германии инициировали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину, сообщил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину. Мы благодарны им за честный, дружественный выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего мирного разрешения ситуации", - сказал Мурадов.
По его словам, петиция набрала уже более 25 тысяч подписей.
"Надеемся на то, что к ней будут активно присоединяться все здравомыслящие жители ФРГ", - подчеркнул Мурадов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 07:25В мире
Вице-премьер Крыма: Киев боится интеграции юга Украины с Россией
 
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