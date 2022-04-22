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Петербург откроет летний туристический сезон на майских праздниках - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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Петербург откроет летний туристический сезон на майских праздниках
Петербург откроет летний туристический сезон на майских праздниках - РИА Новости, 22.04.2022
Петербург откроет летний туристический сезон на майских праздниках
В Петербурге пройдет масштабный праздник по случаю старта летнего туристического сезона, который начнется 30 апреля и продлится до 2 мая, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:51
2022-04-22T10:51
туризм
александр беглов
санкт-петербург
праздник
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В Петербурге пройдет масштабный праздник по случаю старта летнего туристического сезона, который начнется 30 апреля и продлится до 2 мая, сообщили в пресс-службе правительства города.Накануне по традиции будет запущена социальная акция "Гостеприимный Петербург" — дни открытых дверей в музеях и выставочных центрах. Для посещения и записи на экскурсии нужно заранее пройти регистрацию. Расписание опубликовано в Телеграм-канале портала Visit Petersburg и на его странице во ВКонтакте.Центром праздника станет мультимедийный павильон, который откроется 30 апреля на Дворцовой площади. Здесь посетителей будут ждать технологичные инсталляции и интерактивные развлечения. Особое место отведено основателю северной столицы — Петру Первому, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.Важной частью программы станет Фестиваль ледоколов: 1 и 2 мая они встанут вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Зрители увидят Вальс буксиров и парад "Метеоров" — судов на подводных крыльях.Петропавловская крепость — еще одна традиционная площадка праздника. Там юные петербуржцы в возрасте до 12 лет смогут принять участие в забеге на Заячьем острове. Кроме того, в течение двух дней будет работать онлайн-студия, где общественные деятели, сотрудники театров, музеев и культурных центров расскажут о Петербурге как лучшем городе для путешествий.
https://ria.ru/20220421/anapa-1784760743.html
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александр беглов, санкт-петербург, праздник, новости - туризм, туризм, туристы, музей мирового океана
10:51 22.04.2022
 
Петербург откроет летний туристический сезон на майских праздниках

В Санкт-Петербурге пройдет городской праздник по случаю открытия туристического сезона

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В Петербурге пройдет масштабный праздник по случаю старта летнего туристического сезона, который начнется 30 апреля и продлится до 2 мая, сообщили в пресс-службе правительства города.
"Подготовлена большая программа. Туризм — не просто важная сфера для Петербурга, но одна из его градообразующих отраслей", — сказал губернатор Александр Беглов.
Накануне по традиции будет запущена социальная акция "Гостеприимный Петербург" — дни открытых дверей в музеях и выставочных центрах. Для посещения и записи на экскурсии нужно заранее пройти регистрацию. Расписание опубликовано в Телеграм-канале портала Visit Petersburg и на его странице во ВКонтакте.
Центром праздника станет мультимедийный павильон, который откроется 30 апреля на Дворцовой площади. Здесь посетителей будут ждать технологичные инсталляции и интерактивные развлечения. Особое место отведено основателю северной столицы — Петру Первому, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Важной частью программы станет Фестиваль ледоколов: 1 и 2 мая они встанут вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Зрители увидят Вальс буксиров и парад "Метеоров" — судов на подводных крыльях.
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Петропавловская крепость — еще одна традиционная площадка праздника. Там юные петербуржцы в возрасте до 12 лет смогут принять участие в забеге на Заячьем острове. Кроме того, в течение двух дней будет работать онлайн-студия, где общественные деятели, сотрудники театров, музеев и культурных центров расскажут о Петербурге как лучшем городе для путешествий.
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