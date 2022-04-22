https://ria.ru/20220422/peregovory-1784957095.html
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой - РИА Новости, 22.04.2022
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой
Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:34
2022-04-22T16:34
2022-04-22T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
https://ria.ru/20220422/peregovory-1784870337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:34 22.04.2022 (обновлено: 16:40 22.04.2022)
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой
Лавров: заявления из Киева наводят на мысль, что Украине переговоры с Россией не нужны