https://ria.ru/20220422/peregovory-1784957095.html

Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой

Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой - РИА Новости, 22.04.2022

Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой

Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:34

2022-04-22T16:34

2022-04-22T16:40

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

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украина

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.

https://ria.ru/20220422/peregovory-1784870337.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)