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Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/peregovory-1784957095.html
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой - РИА Новости, 22.04.2022
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой
Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:34
2022-04-22T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
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сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:34 22.04.2022 (обновлено: 16:40 22.04.2022)
 
Лавров предположил, что Киеву не нужны переговоры с Москвой

Лавров: заявления из Киева наводят на мысль, что Украине переговоры с Россией не нужны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
11:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боррель утверждает, что Россия говорит "нет" переговорам по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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