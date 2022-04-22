https://ria.ru/20220422/peregovory-1784870337.html

Боррель утверждает, что Россия говорит "нет" переговорам по Украине

Боррель утверждает, что Россия говорит "нет" переговорам по Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Боррель утверждает, что Россия говорит "нет" переговорам по Украине

В ЕС считают, что Россия не хочет в настоящее время вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому будут продолжать поддерживать Киев оружием,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:37

2022-04-22T11:37

2022-04-22T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

евросоюз

украина

ситуация в днр и лнр

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. В ЕС считают, что Россия не хочет в настоящее время вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому будут продолжать поддерживать Киев оружием, заявил в интервью европейским СМИ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду сообщила, что Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля, ответа до сих пор нет, все "зависло" на стороне Киева. В российском дипведомстве также отмечали, что "любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами", других инструментов для их разрешения нет."Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит "нет", - сказал Боррель. Эту позицию он проиллюстрировал недавним визитом в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера. "Канцлер Австрии вернулся (из Москвы – ред.) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев", - утверждает глава евродипломатии.При этом Боррель добавил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине "как можно скорее". "Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии", - сказал он.Нехаммер посетил Москву для встречи с Путиным 10 апреля. Встреча прошла в подмосковной резиденции президента РФ в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/dokument-1784465985.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261745.html

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель