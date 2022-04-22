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Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины
Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины - РИА Новости, 22.04.2022
Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины
Пентагон получил и рассмотрит обращение группы конгрессменов с призывом развернуть американские полевые госпитали у границ с Украиной для помощи жителям этой... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:06
2022-04-22T22:06
в мире
ллойд остин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пентагон получил и рассмотрит обращение группы конгрессменов с призывом развернуть американские полевые госпитали у границ с Украиной для помощи жителям этой страны, сообщил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби."Мы, безусловно, рассмотрим письмо от этих членов конгресса, отнесемся к нему серьезно и дадим надлежащий ответ. Но мне пока нечего сообщить о каких-либо конкретных планах", - сказал он на брифинге.Более десятка конгрессменов написали в пятницу письмо министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их развернуть полевые госпитали в Польше, предоставить Украине бронированные машины скорой помощи и начать лечение больных и раненых украинцев в американской клинике в Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/pentagon-1784789610.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/oruzhie-1780994144.html
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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, владимир путин, донбасс, россия, украина
22:06 22.04.2022
 
Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины

Пентагон рассмотрит просьбу конгрессменов о полевых госпиталях на границах Украины

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пентагон получил и рассмотрит обращение группы конгрессменов с призывом развернуть американские полевые госпитали у границ с Украиной для помощи жителям этой страны, сообщил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби.
"Мы, безусловно, рассмотрим письмо от этих членов конгресса, отнесемся к нему серьезно и дадим надлежащий ответ. Но мне пока нечего сообщить о каких-либо конкретных планах", - сказал он на брифинге.
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Пентагон назвал срок начала поставок военной помощи Украине
Более десятка конгрессменов написали в пятницу письмо министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их развернуть полевые госпитали в Польше, предоставить Украине бронированные машины скорой помощи и начать лечение больных и раненых украинцев в американской клинике в Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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