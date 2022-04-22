https://ria.ru/20220422/pentagon-1785025978.html

Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины

Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины - РИА Новости, 22.04.2022

Пентагон рассмотрит просьбу о полевых госпиталях на границах Украины

Пентагон получил и рассмотрит обращение группы конгрессменов с призывом развернуть американские полевые госпитали у границ с Украиной для помощи жителям этой... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:06

2022-04-22T22:06

2022-04-22T22:06

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Пентагон получил и рассмотрит обращение группы конгрессменов с призывом развернуть американские полевые госпитали у границ с Украиной для помощи жителям этой страны, сообщил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби."Мы, безусловно, рассмотрим письмо от этих членов конгресса, отнесемся к нему серьезно и дадим надлежащий ответ. Но мне пока нечего сообщить о каких-либо конкретных планах", - сказал он на брифинге.Более десятка конгрессменов написали в пятницу письмо министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их развернуть полевые госпитали в Польше, предоставить Украине бронированные машины скорой помощи и начать лечение больных и раненых украинцев в американской клинике в Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/pentagon-1784789610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/oruzhie-1780994144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ллойд остин, энтони блинкен, владимир путин, донбасс, россия, украина